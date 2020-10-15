Київський апеляційний суд 15 жовтня залишив під вартою обвинувачених у справі про загибель херсонської активістки Катерини Гандзюк. Рішення стосується голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна.

Суд розглянув апеляційні скарги обвинувачених, але не задовольнив їх. Про це повідомили у пресслужбі Київського апеляційного суду.

До теми Її треба провчити: Павловський дав слідству викривальні показання проти Мангера та Левіна

Ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави залишили без змін.

Зверніть увагу! У липні 2018 року Гандзюк облили біля її під'їзду кислотою. Через 3 місяці активіста померла у лікарні. 6 червня 2019 року засудили 5 виконавців злочину. Обвинуваченими щодо замовлення та організації вбивства є Мангер та Левін.

Справа Гандзюк: останні новини