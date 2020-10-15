Справа Гандзюк: обвинувачених Мангера та Левіна залишили під вартою
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Київський апеляційний суд 15 жовтня залишив під вартою обвинувачених у справі про загибель херсонської активістки Катерини Гандзюк. Рішення стосується голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна.
Суд розглянув апеляційні скарги обвинувачених, але не задовольнив їх. Про це повідомили у пресслужбі Київського апеляційного суду.
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Ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави залишили без змін.
Справа Гандзюк: останні новини
- 28 липня обвинувальний акт щодо Мангера та Левіна направили до суду.
- 20 серпня Дніпровський райсуд Києва заарештував Мангера та Левіна.
- Прокурори просять засудити Мангера та Левіна до 12 років позбавлення волі, однак вони заперечують провину.
- До слова, ще один підозрюваний Ігор Павловський визнав свою вину. Він попросив суд затвердити відповідну угоду.
- Крім того, Павловський заявив, що замовником Гандзюк був Мангер.