Ігор Павловський може навіть не сісти до тюрми за справу про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. 16 жовтня Приморський районний суд Одеси визнав його винним у приховуванні злочину.

Покарання, яке призначили судді, – 2 роки позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік, повідомляє "Громадське". Про це заявив адвокат засудженого Володимир Сергет.

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Раніше під час судових засідань колишній помічник нардепа від БПП Ігор Павловський давав детальні свідчення про злочин. Він повідомив про причетність до вбивства:

голови Херсонської облради Владислава Мангера

його поплічника Олексія Левіна.

М'який вирок

Саме через співпрацю зі слідством та визнання провини підозрюваному вдалося відбутися настільки м'яким покаранням. Крім того, покарання могло бути більшим, якби прокурори не змінили кваліфікацію злочину. Раніше Павловському інкримінували причетність до організації нападу на Гандзюк. Однак пізніше його звинуватили лише у неповідомленні про злочин.

Перебуватиме в ізоляторі

Попри винесений вирок, який передбачає вихід Павловського на свободу, він поки що залишиться в СІЗО СБУ. Річ у тому, що засуджений проходить підозрюваним ще у декількох провадженнях – про створення організованої злочинної групи та викрадення авто.

Як вбили Єкатерину Гандзюк. У липні 2018 року активістку облили біля її під'їзду кислотою. Через 3 місяці активіста померла у лікарні. 6 червня 2019 року засудили 5 виконавців злочину. Обвинуваченими щодо замовлення та організації вбивства є Мангер та Левін.