Справа голови ОАСК Вовка: суд зобов'язав Офіс генпрокурора вилучити інформацію про підозру
Печерський райсуд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора вилучити з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про повідомлення про підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку. Причина – "неналежне її вручення".
Відповідне рішення 1 жовтня ухвалив слідчий суддя суду Сергій Вовк. Про це повідомляють "Слово і діло" та "Українська правда".
Актуально Заява НАБУ: Венедіктова маніпулювала фактами щодо справ Юрченка та Окружного адмінсуду
Що передувало цій ухвалі
- Адвокат Павла Вовка Андрій Заєць подав до Печерського суду скаргу на бездіяльність заступника генерального прокурора Андрія Любовича. У ній мовилося про неналежне вручення підозри голові ОАСК. Також Заєць просив Любовича вилучити з ЄРДР інформацію про вручення підозри Вовку.
- Вивчивши скаргу, слідчий суддя Печерського суду Сергій Вовк її задовольнив і зобов'язав Офіс генпрокурора виключити інформацію про вручення підозри Вовку. Він встановив, що керівнику суду неналежно вручили підозру, коли той перебував у відпустці. Також детективи нібито не за правильною адресою направили підозру Вовку.
- Отже, вважає суддя, НАБУ не вжило всіх заходів для вручення підозри керівнику ОАСК, передбачених Кримінально-процесуальним колексом. Також суддя відкинув твердження прокурора генпрокуратури, що вказану скаргу розглядають з порушенням правил підсудності.
- Крім того, адвокат голови ОАСК намагався оскаржити це ж рішення на свою користь у Київському апеляційному суді. Проте КАС провадження за скаргою закрив, оскільки апеляцію була подано на рішення, яке не підлягає оскарженню.
Цікаві деталі
Як свідчить розклад Київського апеляційного суду, того ж дня, коли Печерський суд виніс рішення на користь Павла Вовка, його адвокат сам же подав скаргу. За 8 днів це зробив і прокурор.
Після того, як своє рішення винесе апеляційний суд, ухвала Печерського суду має або набрати чинності, або бути скасованою.
Зверніть увагу Скандальні Вовки: якими неправомірними рішеннями славиться Сергій Вовк з Печерського суду
Ухвала Печерського райсуду щодо задоволення скарги адвоката Вовка Зайця / Cкриншот документу взято з сайту "Слово і діло"
Головне про справу судді Окружного адмінсуду Павла Вовка
- НАБУ продемонструвало записи, на яких начебто зафіксовано наміри Вовка та інших суддів узурпувати судову владу в країні.
- Також суддів звинуватили у неправосудних рішеннях на користь політичних еліт та бізнесменів.
- 17 липня 2020 голові та чотирьом суддям ОАСК повідомили про підозру.
- Підозру передали керівнику апарату Окружного адмінсуду і відправили рекомендованими листами поштою додому.
- Причина: судді дізналися про наміри слідства і фізично не перебували за місцем роботи та проживання.
- НАБУ оголосило у розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС.
- На робочих місцях вони з'явилися лише після оголошення у розшук. І тоді вже повідомлення про підозру вручили їм особисто.