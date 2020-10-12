Печерський райсуд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора вилучити з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про повідомлення про підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку. Причина – "неналежне її вручення".

Відповідне рішення 1 жовтня ухвалив слідчий суддя суду Сергій Вовк. Про це повідомляють "Слово і діло" та "Українська правда".

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Що передувало цій ухвалі

Адвокат Павла Вовка Андрій Заєць подав до Печерського суду скаргу на бездіяльність заступника генерального прокурора Андрія Любовича. У ній мовилося про неналежне вручення підозри голові ОАСК. Також Заєць просив Любовича вилучити з ЄРДР інформацію про вручення підозри Вовку.

Вивчивши скаргу, слідчий суддя Печерського суду Сергій Вовк її задовольнив і зобов'язав Офіс генпрокурора виключити інформацію про вручення підозри Вовку. Він встановив, що керівнику суду неналежно вручили підозру, коли той перебував у відпустці. Також детективи нібито не за правильною адресою направили підозру Вовку.

Отже, вважає суддя, НАБУ не вжило всіх заходів для вручення підозри керівнику ОАСК, передбачених Кримінально-процесуальним колексом. Також суддя відкинув твердження прокурора генпрокуратури, що вказану скаргу розглядають з порушенням правил підсудності.

Крім того, адвокат голови ОАСК намагався оскаржити це ж рішення на свою користь у Київському апеляційному суді. Проте КАС провадження за скаргою закрив, оскільки апеляцію була подано на рішення, яке не підлягає оскарженню.

Цікаві деталі

Як свідчить розклад Київського апеляційного суду, того ж дня, коли Печерський суд виніс рішення на користь Павла Вовка, його адвокат сам же подав скаргу. За 8 днів це зробив і прокурор.

Після того, як своє рішення винесе апеляційний суд, ухвала Печерського суду має або набрати чинності, або бути скасованою.

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Ухвала Печерського райсуду щодо задоволення скарги адвоката Вовка Зайця / Cкриншот документу взято з сайту "Слово і діло"

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