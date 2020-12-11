Так званий Верховний суд окупованого Криму продовжив арешт 9 кримськотатарським активістам. Мовиться про фігурантів другої сімферопольської групи у "справі Хізб ут-Тахрір". Усі вони пробудуть за гратами до 14 січня 2021 року. Засідання відбувалося в закритому режимі.

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Про підсумки судового засідання повідомила організація "Кримська солідарність". Правозахисники додали, що адвокати з таким рішенням суду не погоджуються та готують апеляційні скарги.

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Сейрану Муртазі,

Аліму Карімову,

Рустему Шейхалієву,

Ерфану Османову,

Осману Аріфмеметову,

Меджиту Абдурахманову,

Іззету Абдулаєву,

Владлену Абдулкадирову,

Руслану Сулейманову.

Що кажуть захисники активістів

За словами адвокатки Лілії Гемеджи, одним із доводів, чому Руслана Сулейманова потрібно утримувати під вартою був факт подвійного громадянства. Нібито активіст може сховатися від слідства та також вплинути на хід справи. Водночас жодними фактами це не підкріплювали.

Ми говорили про те, що в Криму у нього – тісні соціальні зв'язки. За межами Криму у нього немає коштів для існування. Паспорт громадянина України, який ц нього вилучили під час обшуку, не може бути підставою,

– додала захисниця.

Щодо іншого фігуранта цієї справи, громадського журналіста Рустема Шейхалієва, то він неодноразово звертався зі скаргами на стан здоров'я. Однак усі його звернення проігнорували.

"Тобто, якщо його не обстежували, не виявили будь-які захворювання, то як можна говорити, що їх у нього немає", – зауважила адвокатка Еміне Авамілєва.

Всі інші засідання пройшли за схожим сценарієм. На думку адвоката Марлена Халікова, в рішеннях суддів не було новизни та "судове засідання пройшло очікувано".

"Іззет Абдуллаєв упродовж тривалого часу живе на території Республіки Крим, у нього на утриманні перебувають двоє малолітніх дітей. Соціально стійкі зв'язки, батьки, сім'я, які потребують його допомоги. Однак результат був очікуваним у принципі, йому продовжили термін до 14 січня 2021 року", – додав юрист.

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Коротко про "справу Хізб ут-Тахрір"

"Хізб ут-Тахрір" – це ісламська політична партія. В Росії її визнали терористичною. Щоправда, в багатьох країнах світу вона діє без жодних обмежень.

У причетності до цієї партії окупанти звинувачують 25 кримськотатарських громадських активістів.

Усіх їх заарештували. Фігурантам справи пред’явили обвинувачення за статтею Кримінального Кодексу РФ про приготування до насильницького захоплення влади. Вона передбачає до 10 років позбавлення волі.

Крім того, Шабана Умерова, Ремзі Бекірова, Різу Ізетова, Фархода Базаров та Раїма Айвазова звинувачуються за статтею про організацію діяльності терористичної організації. Їм загрожує довічне позбавлення волі).

Решті інкримінують участь в діяльності терористичної організації. Це 20 років позбавлення волі.

18 липня 2019 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій є заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включно з фігурантами цієї кримінальної справи.

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Перелік усіх фігурантів справи