Справа квартир Нацгвардії: Аллерову не змінили запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд 7 грудня залишив у силі запобіжний захід для екскомандувача Нацгвардії Юрія Аллерова. Ймовірно, чоловік причетний до корупції у справі майна Нацгвардії.
Так, слідчий не задовольнив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
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У суді зазначили, що ухвала не підлягає оскарженню.
Зауважимо, Аллерова підозрюють у причетності до корупційних схем із квартирами для Нацгвардії у Києві. Експосадовця затримали у травні 2019 року. Згодом суд постановив заарештувати його із можливістю внесення застави. Гроші за Аллерова внесли в той же день.
Справа квартир Нацгвардії: що відомо
- За даними слідства, ексвласник "Укрбуду" та нардеп Максим Микитась заволодів майном Нацгвардії на суму 81 мільйон гривень.
- Забудовник обміняв квартири у будинку в центрі Києва на квартири розташовані на околицях столиці.
- Підозрюють, що вартість цих квартир менша за ту, в яку оцінене житло мала отримати Нацгвардія.
- У жовтні 2019 року Микитасю повідомили про підозру.
- До справі, ймовірно, причетний також заступник глави Офісу Президента Олег Татаров. Слідчі припускають, нібито Татаров на прохання забудовників домовився про написання позитивної експертизи на користь забудовника. Відтак виступив посередником при передачі хабаря.
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