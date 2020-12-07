Вищий антикорупційний суд 7 грудня залишив у силі запобіжний захід для екскомандувача Нацгвардії Юрія Аллерова. Ймовірно, чоловік причетний до корупції у справі майна Нацгвардії.

Так, слідчий не задовольнив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

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У суді зазначили, що ухвала не підлягає оскарженню.

Зауважимо, Аллерова підозрюють у причетності до корупційних схем із квартирами для Нацгвардії у Києві. Експосадовця затримали у травні 2019 року. Згодом суд постановив заарештувати його із можливістю внесення застави. Гроші за Аллерова внесли в той же день.

Справа квартир Нацгвардії: що відомо