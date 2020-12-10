Печерський районний суд Києва 9 грудня не обрав запобіжного заходу для президента-втікача Віктора Януковича щодо "справ" Майдану.

Так, суд не розглянув по суті клопотання Офісу Генпрокурора про запобіжний захід. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Як відбувалось судове засідання

Прокурори заявили про відвід адвокату Януковича Олександру Горошинському. Своєю чергою, той попросив час, аби підготувати аргументи. Проте після ознайомлення з матеріалами відводу, адвокат поскаржився нібито в клопотанні про його відвід є недостовірні факти. Суд відмовив у задоволенні відводу адвоката.

Також в ході засідання долучили низку нових документів-доказів. За словами прокурора, це оновлена інформація щодо розшуку Януковича. Натомість захист експрезидента заявив клопотання про допити низки колишніх високопоставлених чиновників, екскерівництва міліції, а також представників на той час опозиції. Суд відмовив у допиті.

Крім того, Януковичу не дозволили виступити в суді у режимі відеозв’язку, як це було у 2016 році у Святошинському райсуді.

Справа Януковича: що відомо