В НАБУ стверджують про тиск з боку Офісу генпрокурора щодо справи Нацгвардії. У Бюро заявили, що генпрокурорка Венедікова 1 грудня всупереч закону змінила прокурорів провадження.

Що кажуть в НАБУ

Так, в НАБУ заявили, що Венедіктова змінила керівників кримінального провадження таємно та всупереч законодавству. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

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Відтак детективи НАБУ та прокурори САП не змогли вчасно повідомити про підозру третьому ймовірному учаснику злочину – експосадовцю "УкрБуд".

Ця ситуація — продовження свідомого тиску на слідство, адже за останні пів року Офіс генерального прокурора вдається до подібних дій не вперше,

– наголосили в НАБУ.

Про який тиск говорять в НАБУ

У Бюро заявили, що 10 вересня НАБУ і САП скерували до Генпрокурорки повідомлення про підозру чинному нардепу, однак Венедіктова підписала підозру тільки 16 вересня. При цьому зауважень до тексту підозри та доказів не було, жодні зміни не вносили.

Офіс генпрокурора, за словами представників НАБУ, двічі безпідставно відмовляв Національному бюро у направленні документів для екстрадиції бенефіціарного власника ПАТ "ВіЕйБі Банк". Його підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень.

У НАБУ зауважили, що хоч у справі Нацгвардії Венедікова змінила прокурорів, у провадженні формули "Роттердам+" нікого не змінюють. При цьому прокурор намагався закрити справу та унеможливити публічний судовий розгляд.

Що відомо про справу Нацгвардії