Справа майна Нацгвардії: НАБУ заявило про тиск з боку Офісу генпрокурора
В НАБУ стверджують про тиск з боку Офісу генпрокурора щодо справи Нацгвардії. У Бюро заявили, що генпрокурорка Венедікова 1 грудня всупереч закону змінила прокурорів провадження.
Що кажуть в НАБУ
Так, в НАБУ заявили, що Венедіктова змінила керівників кримінального провадження таємно та всупереч законодавству. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.
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Відтак детективи НАБУ та прокурори САП не змогли вчасно повідомити про підозру третьому ймовірному учаснику злочину – експосадовцю "УкрБуд".
Ця ситуація — продовження свідомого тиску на слідство, адже за останні пів року Офіс генерального прокурора вдається до подібних дій не вперше,
– наголосили в НАБУ.
Про який тиск говорять в НАБУ
- У Бюро заявили, що 10 вересня НАБУ і САП скерували до Генпрокурорки повідомлення про підозру чинному нардепу, однак Венедіктова підписала підозру тільки 16 вересня. При цьому зауважень до тексту підозри та доказів не було, жодні зміни не вносили.
- Офіс генпрокурора, за словами представників НАБУ, двічі безпідставно відмовляв Національному бюро у направленні документів для екстрадиції бенефіціарного власника ПАТ "ВіЕйБі Банк". Його підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень.
- У НАБУ зауважили, що хоч у справі Нацгвардії Венедікова змінила прокурорів, у провадженні формули "Роттердам+" нікого не змінюють. При цьому прокурор намагався закрити справу та унеможливити публічний судовий розгляд.
Що відомо про справу Нацгвардії
- Справа стосується заволодіння майном Нацгвардії.
- За даними слідства, ексвласник "Укрбуду" Максим Микитась заволодів майном Нацгвардії на суму 81 мільйон гривень.
- Скандальний забудовник обміняв квартири у будинку в центрі Києва на квартири розташовані на околицях столиці.
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