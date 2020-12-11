У справі скандального забудовника Максима Микитася нарешті спливла справді "велика риба". Днями стало відомо про те, що до масштабних корупційних оборудок його компанії"Укрбуд" може бути причетний Володимир Гройсман.

Цією гучною історією вже кілька років займаються детективи Національного антикорупційного бюро. Вони день за днем методично розплутують величезний клубок схем і прізвищ, які були пов'язані зі скандальним забудовником Микитасем. Детальніше – у відеоблозі "Право на правду" на 24 каналі.

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Компанія Микитася отримала земельну ділянку від Нацгвардії

Все почалося ще 3 роки тому, коли детективи НАБУ виявили, що компанія Микитася "Укрбуд" отримала від Національної гвардії земельну ділянку у центрі Києва. За це "Укрбуд" зобов'язався звести там житловий будинок і 50 квартир передати нацгвардійцям.

Пізніше командування Нацгвардії передумало, і погодилось взяти за цю дорогу земельну ділянку 65 куди значно дешевих квартир на околицях Києва, а 50 розкішних квартир у центрі столиці залишилися у забудовника Микитася.

Таким чином шкода, завдана державі внаслідок такого нерівноцінного обміну, склала 81 мільйон гривень. І рішення про це приймав особисто командувач Нацгвардії генерал Юрій Аллєров. Якого, зрештою, було затримано, заарештовано і навесні 2019 року він вийшов з СІЗО під заставу.



Генерал Юрій Аллєров / Фото Shutterstock

Але, як виявилось, генерал Аллєров – не єдине гучне ім'я в цій історії. Бо в процесі розслідування виявилось, що шкоду, встановлену від цієї оборудки, намагалися штучно зменшити.

Шкоду державі від масштабної оборудки намагалися зменшити

Зокрема, детективи НАБУ виявили, що один з керівників експертно-криміналістичного центру МВС Костянтин Дубонос підписав акт експертизи, за якою змова між генералом Аллєровим та забудовником Микитасем завдала державі шкоди не 81 мільйон, а лише 7 мільйонів гривень.

Детективи з'ясували, що Дубонос зменшив цю суму в десятки разів не просто так, а після того, як отримав від фірми Микитася паркомісце в одній з новобудов вартістю у 250 тисяч гривень.

Але і це ще не все, бо про таку сфальсифіковану експертизу зі штучно зменшеною шкодою Микитась начебто домовлявся з Дубоносом не особисто, а через посередника – Олега Татарова. Той на той час очолював в "Укрбуді" юридичний відділ.

Втім після того, як будівельна імперія Микитася пішла на дно пан Татаров не загубився. У 2020 році він посів місце заступника глави Офісу Президента Зеленського.

Експрем'єр Гройсман може бути причетний до гучних оборудок

Але що там Татаров чи Аллєров. Найбільш гучним ім'ям в цій історії, безперечно, може стати ім'я колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Тут треба пояснити, що корпорація "Укрбуд" складалася з 2 частин:

державної, яку формально контролював уряд;

приватної фірми-близнюка, яку контролював Микитась, і яка займалася зведенням комерційного житла.

Державна ж частка була потрібна йому для того, щоб майже без конкуренції отримувати величезні підряди на ремонтні та будівельні роботи від різних міністерств. Так, протягом 7 років з 2011 по 2018 компанія Микитася тільки на ремонтах Чорнобильської атомної станції і об'єкта "Укриття" отримала від держави 3 мільярди гривень.

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Але очевидно Микитасю хотілося більшого, і він вирішив встановити контроль ще й над державною часткою компанії. Для чого, за даними НАБУ, попросив тодішнього прем'єра Гройсмана призначити головою державної корпорації "Укрбуд" свого помічника – Олександра Лятамбора.

І, о диво, прем'єр Гройсман не заперечував, пішов назустріч Микитасю – і підписав відповідне рішення уряду. Втім, як йдеться в матеріалах провадження, зроблено це було не просто так, а за хабар.

Бо буквально за якийсь час давній друг і партнер родини Гройсманів, такий собі Юрій Хижко, став власником 2 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості у престижному житловому комплексі в центрі Києва "Аристократ", збудованому "Укрбудом" Микитася.

Причому, як виявилося, ця нерухомість обійшлася Хижку лише у 2 мільйони доларів, хоча її ринкова вартість становила на той час не менше, ніж 6 мільйонів доларів.

А 4 мільйони доларів такої ось суперзнижки за дорогу нерухомість і були начебто тим самим хабарем, яким Микитась міг корумпувати тодішнього прем'єра за призначення своєї людини на потрібну посаду.



Володимир Гройсман / Фото пресслужби Кабінету Міністрів України

Тому в офісах структур, пов'язаних з Гройсманом, детективи НАБУ вже начебто провели обшуки за цією справою. І чи буде оголошено колишньому прем'єру підозру – тепер залежатиме від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Вищого антикорупційного суду.

Микитась погодився співпрацювати зі слідством

А докази в цій історії можуть бути більше, ніж переконливими. Бо вони ґрунтуються не лише на вивченні документів, а й на особистих показах самого Микитася. Який, як у американських кримінальних драмах, пішов на співпрацю зі слідством, і почав здавати чимало своїх подільників, розповідаючи деталі одного корупційного епізоду за іншим.

Відтак, у детективів НАБУ на руках не лише документальні докази, а й ключовий свідок, готовий про все це говорити у суді. І кого потягне далі за собою на дно Микитась – дуже цікаве питання.

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Адже, крім прем'єра Гройсмана, в часи попередньої влади цей скандальний забудовник мав плідну і тісну співпрацю з мером Києва Кличком, рішеннями якого корпорація "Укрбуд" отримала мільярди гривень на зведення різних об'єктів у столиці, включно зі скандальним Шулявським мостом.

Також Микитась мав прихильність і з боку тодішнього президента Порошенка, з відома якого "Укрбуд" отримав майже 700 мільйонів гривень на будівництво військових складів у Хмельницькій області. І які так і не були побудовані.