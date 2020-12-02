Справа Микитася: ВАКС арештував посадовця МВС
Антикорупційний суд взяв під варту до 30 січня 2021 року посадовця МВС Костянтина Дубоноса. Він фігурує у справі про заволодіння майном Нацгвардії.
Запобіжний захід заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру передбачає можливість внесення 1 мільйона 51 тисячі гривень застави. Про це у телеграмі повідомив Центр протидії корупції.
Актуально НАБУ повідомило ще одну підозру скандальному забудовнику Микитасю
У чому підозрюють Дубоноса
За версією слідства, Дубонос отримав від ексвласника "Укрбуду" Максима Микитася хабар у вигляді паркомісця, яке коштує 250 тисяч гривень. За це посадовець МВС у документах зменшив суму збитків від кримінальної справи з 81 мільйона до 7 мільйонів гривень.
Зауважимо, напередодні НАБУ повідомило Микитасю підозру у наданні хабаря Дубоносу.
У справі Микитася підозрюють працівника Офісу Президента
На засіданні суду прокурор повідомив, що між посадовцем "Укрбуду" та заступником голови Офісу Президента Олегом Татаровим відбулося листування. У ньому Татаров надсилав скан паспорту особи, на яку треба було зареєструвати паркомісце зі 100% знижкою.
Що відому про скандальну справу: коротко
- За даними слідства, Микитась заволодів майном Нацгвардії на суму 81 мільйон гривень.
- Він обміняв квартири у будинку в центрі Києва на квартири розташовані на околицях столиці.
- Детальніше про справу Микитася – читайте тут.
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