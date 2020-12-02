Антикорупційний суд взяв під варту до 30 січня 2021 року посадовця МВС Костянтина Дубоноса. Він фігурує у справі про заволодіння майном Нацгвардії.

Запобіжний захід заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру передбачає можливість внесення 1 мільйона 51 тисячі гривень застави. Про це у телеграмі повідомив Центр протидії корупції.

Актуально НАБУ повідомило ще одну підозру скандальному забудовнику Микитасю

У чому підозрюють Дубоноса

За версією слідства, Дубонос отримав від ексвласника "Укрбуду" Максима Микитася хабар у вигляді паркомісця, яке коштує 250 тисяч гривень. За це посадовець МВС у документах зменшив суму збитків від кримінальної справи з 81 мільйона до 7 мільйонів гривень.

Зауважимо, напередодні НАБУ повідомило Микитасю підозру у наданні хабаря Дубоносу.

Цікаво! Під час допиту Микитась підтвердив, що передав працівнику МВС хабар.

У справі Микитася підозрюють працівника Офісу Президента

На засіданні суду прокурор повідомив, що між посадовцем "Укрбуду" та заступником голови Офісу Президента Олегом Татаровим відбулося листування. У ньому Татаров надсилав скан паспорту особи, на яку треба було зареєструвати паркомісце зі 100% знижкою.

Що відому про скандальну справу: коротко