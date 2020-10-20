Офіс генпрокурора повідомив про підозру колишньому заступнику міністра оборони України у справі щодо закупівлі бракованих бронежилетів. Це завдало державі збитків на суму в 42 мільйони гривень.

Посадовця підозрюють у бездіяльності військової влади за попередньою змовою, що спричинила тяжкі наслідки. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Слідство встановило, що працівники Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ з квітня по червень 2019 року закупили 11 тисяч бракованих бронежилетів. Обмундирування не було спроможне захистити військових від обстрілів.

Ексзаступник міністра оборони не зробив нічого, аби не купувати цю продукцію. Відтак через бездіяльність посадовця державі було завдано 42 мільйони гривень збитків.



ДБР оголосило про підозру ексзаступнику міністра оборони / Фото пресслужба Офісу генпрокурора

В Офісі генпрокурора повідомили, що наразі вісьмом особам повідомлено про підозру в цій справі. Шість з них перебували на керівних посадах в Міноборони під час скоєння злочину.

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