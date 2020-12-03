Національне антикорупційне бюро розслідує справу про ймовірну передачу хабаря заступника голови ОПУ Олега Татарова. Втім, сам заступник Андрія Єрмака запевняє, що це просто чутки.

Чутки про хабарництво "поширює оточення директора НАБУ". Про це Олег Татаров розповів у коментарі, який Офіс Президента передав виданню Liga.net.

До слова Гучні заяви заступника Єрмака Татарова щодо директора НАБУ Ситника: з'явилася реакція ОПУ

Олег Татаров переконує, що його ніхто не збирався затримувати. Хоча раніше українським ЗМІ стало відомо, що затримання заступника голови ОПУ зірвав Офіс генпрокурора на чолі з Іриною Венедіктовою.

Як пояснив чиновник, "чутки про хабарництво" пов'язані з його публічною критикою НАБУ. Він заявляв, що НАБУ – це "не українська історія", а також закликав провести конкурс на пост голови Бюро.

Коротко про справу Олега Татарова: