Татаров з ОПУ прокоментував звинувачення в хабарництві
Національне антикорупційне бюро розслідує справу про ймовірну передачу хабаря заступника голови ОПУ Олега Татарова. Втім, сам заступник Андрія Єрмака запевняє, що це просто чутки.
Чутки про хабарництво "поширює оточення директора НАБУ". Про це Олег Татаров розповів у коментарі, який Офіс Президента передав виданню Liga.net.
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Олег Татаров переконує, що його ніхто не збирався затримувати. Хоча раніше українським ЗМІ стало відомо, що затримання заступника голови ОПУ зірвав Офіс генпрокурора на чолі з Іриною Венедіктовою.
Як пояснив чиновник, "чутки про хабарництво" пов'язані з його публічною критикою НАБУ. Він заявляв, що НАБУ – це "не українська історія", а також закликав провести конкурс на пост голови Бюро.
Коротко про справу Олега Татарова:
- Раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що 2 грудня Татарову мали оголосити підозру в передачі хабаря. Водночас детективи НАБУ помітили в реєстрі постанову про заміну прокурорів.
- Це рішення прийняла Венедіктова. Генпрокурорка також ввела у справу себе, тому тепер значиться серед прокурорів, які ведуть справу Татарова.
- Цікавими є докази НАБУ в цій справі. Мовляв, свідчення надав скандальний нардеп-забудовних Максим Микитась. Він і сам проходить у корупційній справі, але вирішив піти на угоду зі слідством і "здав" Олега Татарова.
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