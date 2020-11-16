Справа Омеляна: САП оголосила обвинувачення ексміністру
Прокурор САП 16 листопада оголосив звинувачення ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну. Колишнього посадовця звинувачують у діях, через які бюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень
Так, у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання щодо звинувачень проти колишнього міністра. Про це повідомляє пресслужба САП.
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Так, у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання щодо звинувачень проти колишнього міністра. У результаті колегія суддів призначила справу до розгляду по суті.
Після оголошення обвинувального акту суд оголосив перерву до 18 листопада.
Справа Омеляна: що відомо
- Омелян у 2017 році видав наказ про зменшення усіх портових зборів, крім маякового, на 20%.
- Проте адміністративний збір – це дохідна частина держбюджету. Тому змінити його розмір могла лише Верховна Рада.
- Відтак рішення експосадовця призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році понад 30 мільйонів гривень.
- Детективи НАБУ почали розслідування з 11 листопада 2019 року. Омеляну повідомили про підозру у червні 2020 року.
- 14 серпня детективи НАБУ завершили розслідування. Обвинувальний акт скерували до суду.
- Омелян ж наголосив, що вдався до такого кроку, аби зробити українські порти конкурентними російським.
- Крім того, ексміністр зауважив, що він єдиний міністр, справи якого розглядатиме ВАКС.
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