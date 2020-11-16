Прокурор САП 16 листопада оголосив звинувачення ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну. Колишнього посадовця звинувачують у діях, через які бюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень

Так, у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання щодо звинувачень проти колишнього міністра. Про це повідомляє пресслужба САП.

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Так, у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання щодо звинувачень проти колишнього міністра. У результаті колегія суддів призначила справу до розгляду по суті.

Після оголошення обвинувального акту суд оголосив перерву до 18 листопада.

Справа Омеляна: що відомо

Омелян у 2017 році видав наказ про зменшення усіх портових зборів, крім маякового, на 20%.

Проте адміністративний збір – це дохідна частина держбюджету. Тому змінити його розмір могла лише Верховна Рада.

Відтак рішення експосадовця призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році понад 30 мільйонів гривень.

Детективи НАБУ почали розслідування з 11 листопада 2019 року. Омеляну повідомили про підозру у червні 2020 року.

14 серпня детективи НАБУ завершили розслідування. Обвинувальний акт скерували до суду.

Омелян ж наголосив, що вдався до такого кроку, аби зробити українські порти конкурентними російським.

Крім того, ексміністр зауважив, що він єдиний міністр, справи якого розглядатиме ВАКС.

Зверніть увагу! Раніше НАБУ розслідувало справ щодо незаконного збагачення та декларування неправдивої інформації Омеляна. У лютому 2019 року її скерували до суду, однак у липні 2020 закрили через закінчення термінів.