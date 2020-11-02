Справа Порошенка: ДБР просить допомоги в Панами, Кіпру і Віргінських Островів
ДБР продовжує розслідувати відкриття Петром Порошенком компанії в юрисдикції Британських Віргінських островів. Через це правоохоронці звернулись за правову допомогу до закордонних органів.
Відкриття відбулось за допомогою кіпрської та панамської юридичних фірм, а відповідна компанія зареєстрована на Британських Віргінських Островах. Однак єдиним її бенефіціарним власником вказаний Порошенко. Про це пише пресслужба Державного бюро розлідувань.
Цікаво Розслідування діяльності компаній, пов’язаних з Порошенком: що відповіли у п’ятого президента
У реєстраційних документах вказали, що компанія "виконуватиме роль холдингового підприємства для українських та кіпрських структур кондитерської корпорації, засновником якої є 5-й президент України". ДБР вбачає в цьому ознаки ухилення від сплати податків та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Через це правоохоронці звернулись за допомогою до компетентних органів Британських Віргінських Островів, Панами та Кіпру.
До слова, раніше у "Європейській солідарності" заявляли, що особисто Петро Порошенко не володіє жодними офшорними компаніями. У пресслужбі партії наголосили, що володіння бізнес-активами не означає управління бізнес-процесами.
Поділитися новиною