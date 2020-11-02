ДБР продовжує розслідувати відкриття Петром Порошенком компанії в юрисдикції Британських Віргінських островів. Через це правоохоронці звернулись за правову допомогу до закордонних органів.

Відкриття відбулось за допомогою кіпрської та панамської юридичних фірм, а відповідна компанія зареєстрована на Британських Віргінських Островах. Однак єдиним її бенефіціарним власником вказаний Порошенко. Про це пише пресслужба Державного бюро розлідувань.

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У реєстраційних документах вказали, що компанія "виконуватиме роль холдингового підприємства для українських та кіпрських структур кондитерської корпорації, засновником якої є 5-й президент України". ДБР вбачає в цьому ознаки ухилення від сплати податків та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Через це правоохоронці звернулись за допомогою до компетентних органів Британських Віргінських Островів, Панами та Кіпру.

Детальніше про офшори Петра Порошенка на Віргінських островах – читайте в розслідуванні журналістів "Слідство.Інфо".

До слова, раніше у "Європейській солідарності" заявляли, що особисто Петро Порошенко не володіє жодними офшорними компаніями. У пресслужбі партії наголосили, що володіння бізнес-активами не означає управління бізнес-процесами.