Справа про розслідування схеми "Роттердам+" продовжує блокуватися. Попри те, що суд наказав розслідувати до кінця змову олігарха Ріната Ахметова і колишнього президента Петра Порошенка.

Хочу почати з добрих новин, яких так не вистачає в нашому житті. Днями я отримав ще одне рішення Верховного суду. Ще одна перемога – 7 за рахунком в моєму житті. Детальніше – у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

До теми ВАКС закрив справу "Роттердам+", але провадження триває

Верховний суд, де справді дуже багато чесних суддів, відібраних на конкурсі, задовольнив скаргу, підписану мною і декількома колегами-депутатами з минулого скликання.

Верховний суд скасував рішення нижчих інстанцій, яке стосувалося правомірності підвищення ціни електроенергії у 2018 році за формулою "Роттердам+".

Справа "Роттердам+": що відомо За версією слідства, група людей з приватних теплогенеруючих компаній тиснули на керівництво НКРЕКП.



Вони вимагали включити до тарифу на електроенергію витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи. Україна купувала паливо в Нідерландах, аби бути незалежною від окупованих територій. За версією слідства, група людей з приватних теплогенеруючих компаній тиснули на керівництво НКРЕКП.Вони вимагали включити до тарифу на електроенергію витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи. Україна купувала паливо в Нідерландах, аби бути незалежною від окупованих територій.

Справа "Роттердам+" відправлена на повторний розгляд в ОАСК

Тепер справа відправлена на нове (повторне) слухання в Окружний адміністративний суд Києва. До речі, раніше суд Вовка визнав таке підвищення ціни законним, але тепер зобов'язаний повторно розглянути позов.

І, звичайно ж, при повторному розгляді не може бути такого ж "беспредельного" рішення на користь Ахметова і Порошенка, як вони видали за часів попередньої влади.

Сам позов був поданий у 2018 році групою народних депутатів, включно зі мною. Формула "Роттердам+" дала обґрунтування регулятору енергетики підняти оптову ціну електроенергії на 2018 рік на 16%.

Якщо зараз під час нового розгляду суд визнає незаконною постанову про підвищення цін на електроенергію, то це матиме важливі юридичні наслідки. Буде визнано той факт, що українські споживачі за формулою "Роттердам+" переплатили у 2018 році понад 10 мільярдів гривень.

Зокрема, і Укрзалізниця – як один з найбільших споживачів електроенергії, в наглядовій раді якої я перебуваю. Одним словом, проміжна, але перемога.

Відвертий саботаж розслідування справи

Водночас є і погана новина. Це те, що слідство по справі НАБУ щодо "Роттердам+" хоч і відновлено, але фактично саботується.

Нагадаю, що після відвертого саботажу з боку прокурорів та підігравання Ахметову було закрито справу "Роттердам+.

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Але наприкінці жовтня сталася справжня сенсація. Здавалося, знайдено вихід з безнадійної ситуації: Вищий антикорупційний суд повернув ситуацію назад.

Суддя Оксана Олійник – прізвища доброчесних суддів теж мають лунати голосно, як і негідників – скасувала смердючу постанову прокурора про закриття справи "Роттердам+". І цим задовольнила скаргу "Нікопольського заводу феросплавів".

І от тепер, здавалося б, слідство має піти з подвоєною силою. Але не так сталося, як гадалося. Бо нагляд за слідством здійснює хто? Прокурор! І якщо в цій ролі залишається саботажник, то нічого не зміниться.

Тому було логічно відсторонити від справи "Роттердам+" того прокурора, який не бачив там складу злочину та втілив у життя рожеву мрію Ахметова про знищення цієї справи.

Але відвід цього судді провалився. Інший суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак залишив "на хозяйстві" в справі "Роттердам+" прокурора Віталія Пономаренка – того самого, який раніше незаконно її закривав.



Прокурор Віталій Пономаренко, суддя ВАКС Сергій Мойсак / Колаж 24 каналу

Тобто, той самий прокурор, який незаконно закривав справу, і ця "незаконність" підтверджена рішенням суду, буде далі займатися справою. І результат такого "розслідування" можна передбачити наперед.

Тепер змінити прокурора може лише староста по класу – генпрокурорка Ірина Венедіктова. Але раніше вона вже була помічена в тому, що не горить бажанням розслідувати справу, де фігурують інтереси олігархів – і не лише Бахматюка, але й Ахметова.

Одіозні рішення судді Сергія Мойсака

Варто нагадати, що залишити старого прокурора-могильника справи "Роттердам+" вирішив той самий суддя Мойсак, який:

Тому справа "Роттердам+" поки залишається в підвішеному стані.

Довідка. НАБУ висунуло підозру 6 особам. Серед яких ексглава регулятора енергетики Дмитро Вовк (колишній менеджер компанії "Рошен"), а також топменеджери ДТЕК – енергетичної компанії Ріната Ахметова.

Раніше Дмитро Вовк критикував формулу "Роттердам+"

Тим часом на поверхню спливли взагалі шокуючі подробиці. Вовк, який очолював енергетичний регулятор, запроваджував "Роттердам+", втік з України і ховається від правосуддя – це зараз він виступає на захист своїх дій та каже, що формула об ґ рунтована.



Дмитро Вовк / Фото Politeka

Але, виявляється, він так думав не завжди. Є неопубліковане інтерв'ю цього самого Вовка, де він трощить формулу "Роттердам+" на чому світ стоїть.

Там же він критикував компанію Ахметова ДТЕК за спробу монополізувати ринок і заявляв, що впровадження формули "Роттердам+" вигідне лише їй.

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Усі ці, очевидно, правдиві речі Вовк казав у 2015 році, коли Ахметов тільки шукав підходи до президента Порошенка, аби заангажувати його на користь "Роттердам+.

Вовк прямим текстом каже, що Ахметов набрався кредитів у доларах на астрономічну суму – майже 3 мільярди доларів. І замість того, щоб якось вирішити питання шляхом продажу своїх активів, він вирішив покласти ці зобов'язання фактично на всіх українців.

Той Вовк, зразка 2015 року, каже про шантаж Ахметова та інші недобрі речі про олігарха, інтереси якого потім він взявся захищати.

Він заявив, що ДТЕК хоче отримати додаткові 8 – 14 мільярдів гривень виключно на обслуговування своїх боргів, а не на підвищення зарплат шахтарів, наприклад.

"Це означає, що оптова ринкова ціна на електроенергію має зрости на 30% зараз. На нашу думку, це неприпустимо велике зростання тарифів", — казав тоді Вовк.

Ахметов і Порошенко порозумілися у 2016 році

Але через рік, у 2016, Ахметов та Порошенко порозумілися. Кажуть про багатомільйонні "чайові", які перекочували з одних кишень в інші. І Вовк від імені Нацкомісії змінив свою думку та затвердив новий порядок утворення ціни на електроенергію.

Ту саму Формулу "Роттердам+", яка передбачала внесення до неї витрат на перевезення вугілля, яких насправді не існувало.

І поки сам Вовк в бігах, було призначено нове керівництво регулятора енергетики на чолі з Валерієм Тарасюком. А через те, що вони не прогинаються під інтересами Ахметова тепер уже в тарифоутворенні для обленерго, на них спускають всіх собак.

Депутати хочуть знести цей склад НКРЕКП

Знести цей склад НКРЕКП хочуть поданням 50 депутатів до зашквареного Конституційного суду, а також публічними нападками, які днями здійснили члени "Батьківщини" Олексій Кучеренко та Валентин Наливайченко.

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Нас більше не дивує співпраця Тимошенко і Ахметова, а також Людмила Буймістер зі "Слуги народу", яка в минулому працювала на іншого члена "Батьківщини" Сергія Таруту. Він – бізнес-партнер Ахметова.

Тому боротьба за справедливі тарифи триває. Так само, як і за покарання винних у схемі "Роттердам+".