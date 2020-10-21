Під Шевченківським судом 60-річний Анатолій Марченко постраждав від рук поліцейських. Біля суду спалахнули сутички після засідання у справі Шеремета.

Що відомо про постраждалого

За словами чоловіка, поліцейські нанесли йому травми голови та шиї, до нього застосували газ. Також йому стало зле із серцем, повідомляє 24 канал.

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Я вже побачив, як тато лежав на підлозі. Потім його відтягали. Я стояв збоку, а поліцейські почали штовхатись. Багато з них закривали свої номери, у багатьох з них номери вже були здерті,

– прокоментував син постраждалого Леонід Марченко.

Медики надавали йому допомогу в кареті "швидкої" на території суду.

Відео, як чоловіку надають допомогу, опублікував очевидець у фейсбуці. На ньому видно, що чоловік лежить на землі та важко дихає. Навколо нього зібрались інші протестувальники.

Чому спалахнули сутички

Сутички спалахнули після того, коли Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваним у справі Шеремета. Зокрема, Антоненка залишили під вартою ще на 2 місяці. Юлія Кузьменко надалі буде під домашнім арештом. Також продовжили особисті зобов'язання для Яни Дугарь.

Відео, як постраждалому надають допомогу:



Медики на місці сутичок / Фото 24 канал



Постраждалому надають допомогу у "швидкій" / Фото 24 каналу



Медики та силовики навколо місця події / Фото 24 каналу