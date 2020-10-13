У справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета правоохоронці допитали вже кілька тисяч осіб. Досудове розслідування, у якому встановлюють організаторів вчинення цього вбивства, триває і досі.

У відповіді Головного слідчого управління Нацполіції на інформаційний запит Укрінформу йдеться про те, що правоохоронці також висунули та перевірили низку версій, опрацювали значну кількість інформації.

Зверніть увагу У справі Шеремета хочуть допитати Зеленського та Авакова: причина

"Допитано кілька тисяч осіб та вжито інших визначених Кримінально-процесуальним Кодексом України заходів", – відповіли на інформаційний запит.

Нещодавно було відомо, що адвокати підозрюваних у справі клопотали у суді про те, аби допитали Президента України Володимира Зеленського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета

Загинув журналіст Павло Шеремет 20 липня 2016 року у власному автомобілі – його підірвали. Про розслідування вбивства не було відомо жодних деталей протягом 3 років. Фігурантів справи затримали лише у грудні 2019 року.

Підозру оголосили 3 особам:

військовому Сил спеціальних операцій ЗСУ та музиканту Андрію Антоненку;

волонтерці й дитячому хірургу Юлії Кузьменко;

військовому медику Яні Дугарь.

Усі вони свою провину заперечують, більшість українців також їх захищають.