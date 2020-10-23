Справа Стерненка: із загиблого нападника зняли підозру
Офіс генпрокурора виключив із Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про підозру Івану Кузнєцову щодо нападу на активіста Сергія Стерненка. Кузнєцов – один із нападників, який загинув внаслідок самооборони Стерненка.
Підозру з Кузнєцова зняли нібито на підставі виграних справ у судах першої та апеляційної інстанцій. Про це заявив юрист Андрій Портнов у телеграмі. Адвокати Портнова представляють інтереси родичів Кузнєцова.
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Портнов переконує, мовляв, "більше немає юридичних сумнівів у тому, що вбивця оборонявся, – це було саме умисне вбивство".
За інформацією "Української правди", адвокат Кузнєцова Станіслав Свириденко підтвердив скасування підозри. Свириденко запевняє, що це зробила це уповноважена особа Офісу генпрокурора.
Що каже Стерненко
Стерненко ж у своєму телеграм-каналі написав, що скасування підозри Кузнецову не означає, що нападу не було, оскільки є ще один підозрюваний – Олександр Ісайкул. Наразі чоловік переховується в Росії.
В матеріалах проваджень достатньо доказів, що напад був, і він був замовним. Тітушкам платили по 1 тисячі доларів,
– додав Стерненко.
Крім того, навіть прокурор визнав, що напад на Стерненка був.
Справа Стерненка: що відомо
- У 2018 році на Стерненка вчинили кілька нападів. Під час першого – невідомі побили активіста битами, під час другого – у Стерненка вистрілили з пістолета, однак куля була гумовою.
- Під час третього нападу Стерненко відбивався від нападників. Захищаючись, він смертельно поранив Кузнєцова ножем.
- Відтоді активіста підозрюють в умисному вбивстві.
- 15 червня 2020 року суд обрав Стерненку цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Активіст подавав на апеляцію, проте суд залишив попереднє рішення в силі.
- 29 вересня суд призначив активісту новий домашній арешт у Києві, оскільки термін попереднього запобіжного захисту добіг до кінця.