Офіс генпрокурора виключив із Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про підозру Івану Кузнєцову щодо нападу на активіста Сергія Стерненка. Кузнєцов – один із нападників, який загинув внаслідок самооборони Стерненка.

Підозру з Кузнєцова зняли нібито на підставі виграних справ у судах першої та апеляційної інстанцій. Про це заявив юрист Андрій Портнов у телеграмі. Адвокати Портнова представляють інтереси родичів Кузнєцова.

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Портнов переконує, мовляв, "більше немає юридичних сумнівів у тому, що вбивця оборонявся, – це було саме умисне вбивство".

За інформацією "Української правди", адвокат Кузнєцова Станіслав Свириденко підтвердив скасування підозри. Свириденко запевняє, що це зробила це уповноважена особа Офісу генпрокурора.

Що каже Стерненко

Стерненко ж у своєму телеграм-каналі написав, що скасування підозри Кузнецову не означає, що нападу не було, оскільки є ще один підозрюваний – Олександр Ісайкул. Наразі чоловік переховується в Росії.

В матеріалах проваджень достатньо доказів, що напад був, і він був замовним. Тітушкам платили по 1 тисячі доларів,

– додав Стерненко.

Крім того, навіть прокурор визнав, що напад на Стерненка був.

Справа Стерненка: що відомо