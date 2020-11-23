Сьома річниця з початку Революції Гідності зустрічає нас занадто тривожними новинами. Прокуратура відверто зливає одну з ключових справ Майдану щодо судді Кицюка. Інші справи щодо суддів будуть закриті через рішення Конституційного Суду, який скасував відповідальність за неправосудні рішення.

Тим часом у музеї Революції Гідності проводять обшуки, а судді, які б мали сісти до в'язниці через засудження невинних, залишилися на посадах, продовжують кривосудити та мають чималі амбіції. Про справи суддів Майдану та як їх використовують для відвертого кривосуддя – у відеоблозі "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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Вища рада правосуддя звільнила лише 14% суддів Майдану

У часи Майдану майже 350 суддів активно сприяли владі придушувати протести та переслідувати особливо активних. Після Майдану їх обіцяли покарати – принаймні звільнити. Проте Вища рада правосуддя максимально з цим тягнула, та в підсумку звільнила лише 14% таких суддів. Абсолютна більшість залишилась на своїх посадах.

Майже 20 суддям прокуратура пред'явила обвинувачення у винесенні свідомо неправосудних рішень. Їм цілком заслужено світило до 8 років в'язниці.

Однак у травні Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність за неправосудні рішення. Сама ж стаття Кримінального кодексу втрачає чинність 12 грудня.

Тому всі судді Майдану точно впевнені – жодного покарання за їхнє кривосуддя вже не буде.

Але закриття справ у зв'язку з неконституційністю не всіх влаштовує. Судді хочуть повністю відбілитись та ще й отримати право на мільйонні компенсації.

Для цього їм потрібно, щоб вироки по їхніх справах були ухвалені до 12 грудня. І тут суддям Майдану кинулись допомагати їхні колеги, які їх судять, а також окремі прокурори. Ті, хто мав би підтримувати державне обвинувачення, стали підтримувати самих обвинувачених.

Справа судді Віктора Кицюка

Це яскраво видно за однією з ключових справ Майдану щодо судді Печерського суду Віктора Кицюка. Він засуджував невинних за поїздку до Межигір'я Януковича.



Суддя Віктор Кицюк / Фото з юридичного інтернет-ресурсу "Протокол"

Саме зараз вирішується питання про призначення його суддею довічно, а тому йому дуже важливо отримати саме виправдувальний вирок. Його справу розглядає Шевченківський суд з 2016 року. Спершу дуже повільно розглядав, як і всі інші справи.

Однак як тільки Конституційний Суд скасував відповідальність за неправосудні рішення, то суддя Щебуняєва включила турборежим.

Останнім часом засідання взагалі призначають з небаченою для Шевченківського суду швидкістю – щотижня. При цьому судді байдуже, що потерпілий та його адвокати не завжди можуть взяти участь у цих засіданнях.

Однак найбільше тут проявився прокурор Віктор Яценко. За законом прокурор має добиватись засудження обвинуваченого. Натомість Яценко вже відкрито підіграє Кицюку, а також зробив усе, щоб його виправдали.

Зокрема, минулого разу потерпілий був у відрядженні, я мав інше засідання, а свідок, якого суд викликав на допит, захворів з підозрою на COVID-19. Це 100% підстава для відкладення засідання, про що я і подав клопотання.

Проте це означало, що відкладати засідання треба щонайменше на 2 тижні. Це явно не входило в плани Кицюка, Яценка та Щебуняєвої, тому суддя відкинула моє прохання та провела засідання.



Прокурор Віктор Яценко, суддя Лідія Щебуняєва / Колаж 24 каналу

Прокурор не мав нічого проти і заявив, що свідок, якого ми мали допитувати, не такий вже важливий. Тому Щебуняєва вирішила взагалі його не допитувати.

Ключовими свідками у справі Кицюка є ДАІшники

А далі трапилось те, що мені досі не вкладається в голову. Ключовими свідками у цій справі є ДАІшники, які і складали на потерпілого липові документи на підставі вказівки свого керівництва.

Також слідство встановило, що справи Майдану розподілялись на Кицюка з втручанням у автоматизовану систему суду. Тобто, його спеціально обрано для таких справ, бо він знав, які рішення має ухвалити. Тож важливими свідками були працівники суду, серед яких є і рідна сестра Кицюка.

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Я дуже чекав їхнього допиту в суді. А ще планував викликати на допит ексголову Печерського суду Інну Отрош та Андрія Портнова, які явно причетні до цих рішень Кицюка.



Інна Отрош, Андрій Портнов / Колаж 24 каналу

Однак скориставшись моєю відсутністю на останньому засіданні, прокурор Яценко заявив, що більше свідків викликати не буде. Тобто прокурор відмовився від допиту ключових свідків та зробив усе, щоб і потерпілі не змогли їх викликати.

Так він забезпечив можливість судді ухвалити виправдувальний вирок Кицюку через недоведеність самого злочину.

Суддя Щебуняєва радо вхопилась за таку можливість, одразу ж закінчила дослідження доказів та перейшла до стадії судових дебатів. Це означає, що наступного засідання суддя планує завершити справу та повністю виправдати Кицюка.

Громадські організації звернулися до Венедіктової щодо справи суддів Майдану

Правда, ситуація ще може змінитися, якщо прокуратура почне реально боротись за покарання Кицюка. Тому низка громадських організацій звернулися до Ірини Венедіктової з вимогою забезпечити належне представництво обвинувачення в цьому суді.

Якщо вона не відреагує, то повна відповідальність за виправдання Кицюка, його повернення на посаду та виплату мільйонних компенсацій коштом бюджету ляже саме на неї.

До речі, Кицюк лише пробує відбілитись, повернути собі мантію судді та далі кривосудити. Інші судді Майдану вже давно продовжують це робити.

Що відомо про суддю, яка дозволила обшуки в музеї Революції Гідності

Напередодні річниці Майдану інтернет підірвала новина про обшук у музеї Революції Гідності. Очевидно, що хтось дуже постарався, щоб у такі дні максимально дискредитувати символи та пам'ять про Майдан.

Навіть в Офісі Президента поставили собі питання – а чому саме в цей момент?

Проте ще більше питань виникає, коли з'ясувалось, а хто саме дав дозвіл на обшук. Таку ухвалу винесла суддя Голосіївського суду Тетяна Шевченко.



Суддя Тетяна Шевченко / Фото "Слідство.Інфо"

Вона відома тим, що під час Революції Гідності, як і Кицюк, на підставі сфальшованих документів позбавила прав керування 3 водіїв за поїздку до Межигір'я Януковича.

Потім розглядала справу ще одного майданівця, який був сильно побитий та потребував госпіталізації. Але замість лікарні суддя відправила його за ґрати.

Зверніть увагу! За ці рішення її мали звільнити. Вища рада правосуддя у 2017 році встановила, що суддя порушила присягу. Однак у ВРП так затягнули її справу, що минули строки покарання, і провадження просто закрили. Тепер вона стає в нагоді, коли потрібно дискредитувати Революцію Гідності.

Кар'єрні амбіції деяких суддів Майдану

Окремі судді Майдану не лише повністю уникли покарання, але й мають серйозні кар'єрні амбіції.

Так, суддя Деснянського суду Олена Журавська під час Революції Гідності відправила за ґрати 19-річного хлопця, якого звинуватили у побитті понад 100 беркутівців. Вона ж засуджувала автомайданівців за участь у поїздці до Межигір'я.

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Журавській вдалось повністю уникнути відповідальності за таке очевидне сприяння владі Януковича. Попри негативний висновок Громадської ради доброчесності, вона втрималась на посаді. Ба більше, Журавська почала робити непогану кар'єру.

Її обрали до керівництва Ради суддів України. Це той орган, який проводить попередній конкурс кандидатів у члени Конституційного Суду. А ще саме Рада суддів має визначити половину складу конкурсної комісії, яка буде обирати нових членів Вищої кваліфікаційної комісії відповідно до судової реформи.



Олена Журавська / Фото пресслужби Ради суддів України

Але і це ще не все. 8 грудня має відбутись З'їзд суддів, на якому планують обрати 4 членів Вищої ради правосуддя. Журавська є кандидатом на цю посаду і має всі шанси бути обраною.

Тобто повністю дискредитована суддя Майдану, яка виносила очевидно неправосудні рішення на замовлення влади, може зайняти ключову посаду у судовій системі. Тоді на всіх сподіваннях на судову реформу, дійсно, можна ставити хрест.

Здавалося б, маємо суцільні розчарування. Але для мене це лише доказ, що половинчасті та фейкові зміни неодмінно призводять до повернення зла, проти якого ми й виходили на Майдан.

Гідність – це про високо підняту голову та здатність ніколи не опускати руки і не здаватись. Тому боротьба за цінності Майдану і чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.