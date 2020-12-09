Київський апеляційний суд за справою Гладковського задовольнив скарги представників проєкту Bihus.Info – Дениса Бігуса та Лесі Іванової. Таким чином апеляційний суд скасував рішення Подільського райсуду про визнання неправдивим розслідування журналістів про корупцію в оборонній сфері, зокрема в Укроборонпромі.

Докладніше про рішення суду

Так, 9 грудня апеляційний суд відмовив Ігорю Гладковському в його позовних вимогах у повному обсязі. Повний текст рішення з мотиваційною частиною – поки ще недоступний, його мають опублікувати упродовж 10 днів. Про це мовиться на сайті Bihus.Info.

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Водночас адвокати журналістів із зали суду повідомили, що судді декілька разів звертали увагу на необґрунтованість вимог Гладковського. До прикладу, у своєму позові він вимагав у авторів розслідування спростувати слова, яких вони взагалі не говорили – що Гладковський є організатором схеми розкрадання оборонних коштів.

У відповідь суддя попросила адвоката Гладковського пояснити, хто та коли озвучив такі слова. Тому ж довелося визнати, що цього в сюжеті взагалі немає, і що, на думку Гладковського, такі висновки лише могли б зробити глядачі після перегляду від розслідування.

Окрім того, зі слів адвокатів, судді звернули увагу на абсурдність того, що Гладковський вимагав спростувати весь сюжет. Адже "тоді треба спростувати, що у Гладковського є син Ігор, або що Денис Бігус – журналіст".

Також судді намагалися уточнити у представника Гладковського, яку саме інформацію той хоче визнати недостовірною (позивач має надати конкретний перелік конкретних фраз, поширених відповідачем). Але той так і нічого і не надав, натомість з'ясування цього питання звелося до того, що Гладковський переклав на суд обов'язок визначати, що спростовувати.

Яке рішення ухвалив Подільський райсуд щодо розслідування Bihus.Info

Згідно з рішенням суду, факти, викладені в розслідуванні журналістів, є:

недостовірними,

такими, що порушують особисті немайнові права Ігоря Гладковського;

такими, що підлягають спростуванню.

Крім того, суд зобов'язав відповідачів спростувати оприлюднену ними торік інформацію. Це мало відбутися упродовж 10 днів з того моменту, як рішення суду набуло чинності.

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Деталі розслідування Bihus.Info про розкрадання в оборонці

У лютому 2019 року розслідувачі з'ясували, що Ігор Гладковський , син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою організували фірми-прокладки.

, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з і організували фірми-прокладки. Через ці фірми вони поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин.

або Відбувалося це за завищеними в 2 – 4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

Відповідно до результатів розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з них нібито був завод "Кузня на Рибальському ", який на тоді належав п'ятому президенту Порошенку.

", який на тоді належав п'ятому президенту Порошенку. ​Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник.

Загалом до цієї схеми є причетними такі люди:

– власне сам Олег Гладковський, водночас він є бізнес-партнером Порошенка,

– екскерівник "Укрспецекпорту" та на той час очільник Укроборонпрому Павло Букін,

– директори підприємств та інші посадовці держконцерну.