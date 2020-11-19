Якщо закон про Вищий антикорупційний суд визнають неконституційним, це може стати фінальним ударом по антикорупційній системі України. Наслідки цього ліквідовувати доведеться дуже довго.

Визнання неконституційним Вищого антикорупційного суду може завдати антикорупційній системі України непоправного удару. Про це заявив глава НАБУ Артем Ситник під час онлайн-форуму "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюсу", повідомляє 24 канал.

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За його словами, кожні 5 – 6 днів антикорупційний суд виносить вироки, пов'язані з реальним позбавленням волі для людей, які проходять у справах, які розслідували детективи антикорупційного бюро.

Ситник наголосив, що наразі найбільший ризик полягає у тому, що якщо навіть Верховна Рада виправлятиме ситуацію, яка виникла після рішень Конституційного Суду, рішення про скасування антикорупційного суду, створить проблему.

"Це справді буде проблема, яку неможливо буде вирішити в найближчі 5 –7 років", – зазначив Ситник.

Він додав, що попри нанесення "болючих ударів" по антикорупційній інфраструктурі, вона ще дієва.

Останнім ударом, який можуть нанести, може стати справа про антикорупційний суд,

– зазначив Ситник.

Він вважає, що наслідки такого ліквідувати в найближчій перспективі буде дуже складно.

Зверніть увагу! Указ про призначення Ситника на посаду директора НАБУ також визнали неконституційним. Більше про ситуацію з Національним антикорупційним бюро читайте тут.

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