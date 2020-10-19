Дарницький районний суд Києва 19 жовтня виніс вирок, після якого українська спільнота вибухнула обуренням. Цю хвилю невдоволення підхопили не лише прості українці, але й відомі політики. Причиною цього є те, що столичні судді визнали деякі фрази у книзі про відомого поета та дисидента Василя Стуса такими, що "принижують честь та гідність" кума Путіна Віктора Медведчука.

24 канал у своєму матеріалі розповідає, що варто знати про книгу "Справа Василя Стуса" та до чого тут Віктор Медведчук.

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Що відомо про книгу "Справа Василя Стуса"

Книга Вахтанга Кіпіані вийшла друком у травні 2019 року. У ній мовиться про останні 5 років життя українського поета-дисидента Василя Стуса. Основою для написання матеріалу були архіви радянської спецслужби КДБ про справу проти Стуса. Вахтанг Кіпіані також керувався показами свідків, рідних та друзів, архівними документами, листами поета з тюрми.

Хто такий Василь Стус? Василь Семенович Стус – це український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець та правозахисник. Він був одним із найактивніших дисидентів. У 1990 році Василь Стус отримав звання Лауреата Державної премії імені Тараса Шевченка, а у 2005-му посмертно став Героєм України.



Він боровся за необхідність збереження і розвитку української культури та активно протистояв радянській диктатурі. Через це Стус зазнав репресій з боку радянської влади, а його творчість була заборонена.



У 1980 році проти Стуса відкрили справу за участь в Українській Гельсінській спілці та критику радянської влади. Дисидента засудили до п'яти років ув'язнення, яке він не зміг пережити. Василь Семенович Стус – це український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець та правозахисник. Він був одним із найактивніших дисидентів. У 1990 році Василь Стус отримав звання Лауреата Державної премії імені Тараса Шевченка, а у 2005-му посмертно став Героєм України.Він боровся за необхідність збереження і розвитку української культури та активно протистояв радянській диктатурі. Через це Стус зазнав репресій з боку радянської влади, а його творчість була заборонена.У 1980 році проти Стуса відкрили справу за участь в Українській Гельсінській спілці та критику радянської влади. Дисидента засудили до п'яти років ув'язнення, яке він не зміг пережити.

Додамо, що Василь Стус помер у ніч з 3 на 4 вересня 1985 року. За офіційними даними – від зупинки серця, за неофіційними джерелами – від переохолодження. Смерть Василя Стуса розглядається, як вбивство, скоєне радянською тоталітарною системою.

До чого ж тут Віктор Медведчук

Саме Віктор Медведчук був державним захисником Василя Стуса у судовому процесі. З розсекречених документів стає зрозумілим, що адвокат Віктор Медведчук погоджувався з усіма доводами сторони звинувачення. Медведчук визнав, що дії Стуса є злочином – таким адвокатом він був. Про принцип змагальності сторін у судовому процесі тоді не йшлося. Але Василь Стус захищався самостійно як міг.

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Роль, яку Медведчук зіграв у суді над Стусом, описана у розділі книги Кіпіані під назвою "Чи вбивав адвокат Медведчук поета Стуса?".

Втім, сьогодні політик стверджує, що інформація у книжці не відповідає дійсності й вимагає у "захистити свою честь, гідність та ділову репутацію" та вилучити з продажу книгу "Справа Василя Стуса".

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Рішення Дарницького суду

19 жовтня суд заборонив Вахтангу Кіпіані та видавництву Vivat розповсюджувати надрукований тираж книги "Справа Василя Стуса" та подальше його тиражування "до усунення порушення особистого немайнового права Віктора Медведчука".

Раніше Медведчук просив визнати неправдивими 9 уривків книги. Суд вирішив, що деякі фрази у книзі порушують честь та гідність позивача та визнав неправдивими 3 фрагменти. Ще у трьох заборонив використання імені Медведчука як персонажа твору, якщо він не дає згоди.

Які уривки суд зобов'язав вилучити з книги

"Чи була можливість у Стуса обрати "менше зло". Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук";

"Медведчук на суді визнав, що всі "злочини", нібито вчинені його підзахисним, "заслуговують на покарання";

"Він (Медведчук) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?";

"Розпинав поета – призначений державою адвокат Медведчук";

"Шістка комуністичної системи Медведчук";

"Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи… Боявся КДБ чи просто завжди був циніком та аморальним типом?".

Водночас фразу "син поліцая" у книзі суд дозволив залишити.

Як на рішення суду відреагував автор книги

Автор книги у відеозверненні зазначив, що Медведчук подав до суду не на нього, а на рух опору в Радянському Союзі. У фейсбуці Вахтанг Кіпіані заявив, що продовжить друкувати та видавати книгу.

За годину книгу "Справа Василя Стуса" розкупили знов. Всі склади порожні – прювєт куму Путіна. Але новий наклад знову буде,

– написав Кіпіані.

Він також зізнався, що після рішення суду отримав кількасот дзвінків та замовлень на книги.

Зухвала відповідь Медведчука

Видавництво VIVAT не згодне з рішенням суду та подаватиме на апеляцію. Прессекретар голови політради ОПЗЖ Олег Бабанін у відповідь на це сказав, що Кіпіані не перший раз виконує замовлення щодо Медведчука.

Кіпіані програв один суд, а ми йому дамо можливість програти ще один,

– сказав Бабанін.

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Коли й де можна купити книгу

Попри заборону суду, яка, до слова, ще не набула чинності, та очікування Віктора Медведчука, тираж книги про справу Василя Стуса розлетівся за хвилини. Натомість Кіпіані наголосив, що видавництво Vivat і надалі друкуватиме книгу. Крім того, за словами автора, він також надсилатиме книги українцям та усіх охочим. Для цього потрібно написати Кіпіані у приватні повідомлення у соцмережах.