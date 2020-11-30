У Київському апеляційному суді відреагували на скаргу представника Вахтанга Кіпіані щодо заборони книги "Справа Василя Стуса". Там вже відкрили апеляційне провадження.

Обидві сторони мають можливість подати відзив на скаргу до 28 грудня 2020 року. Про це заявила прессекретарка Київського апеляційного суду Тетяна Геведзе, повідомляє "Радіо Свобода".

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За її словами, 26 листопада 2020 року відкрили апеляційне провадження щодо скарги про рішення Дарницького районного суду вилучити з книги інформацію про Віктора Медведчука.

Зверніть увагу! У видавництві Vivat випустять аудіоверсію книги "Справа Василя Стуса". Її озвучить український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв. Детальніше про це – читайте тут.

Водночас у видавництві Vivat повідомили, що очікують на призначення дати судового засідання. Поки про це не було жодної інформації.

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Справа Медведчука проти Кіпіані: коротко

Дарницький районний суд Києва 19 жовтня 2020 року прийняв рішення заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". У суді задовольнили позов нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Проросійський політик заявляв, що окремі уривки з книги Кіпіані порушують його честь та гідність.

Після рішення суду увесь тираж "Справи про Василя Стуса" розкупили за лічені години.

Попри заборону суду, у видавництві Vivat вирішили надрукувати ще один наклад книги "Справа Василя Стуса". Він нараховуватиме 3500 примірників.



Цитати, за які судився Медведчук / Інфографіка 24 каналу