Юристи впевнені, що заборона розповсюдження книги порушує визнані Європейським судом стандарти права на свободу вираження поглядів. Саме тому видавництво та автор легко зможуть оскаржити це рішення.

У Київському суді 19 жовтня суд заборонив розповсюджувати надрукований тираж книги "Справа Василя Стуса" та подальше його тиражування, адже вирішив, що у книзі принижується честь та гідність Віктора Медведчука, який був адвокатом Стуса. Втім, заборона мала зворотній ефект і за лічені години книжка стрімко набрала популярність, а видавництво планує випустити ще один тираж. Сайт 24 каналу розповідає, чи можна забороняти судом книги в Україні та чи немає в такому рішенні цензури та чому.

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Чи можна заборонити книжку в Україні

Таке рішення суду неабияк обурило громадськість, адже це ніщо інше, як прояв цензури. Ми розпитали адвокатів та юристів про те, наскільки доцільна така практика та що не так з рішенням суду. Іван Городиський, Голова Відділення АПУ в Львівській області, адвокат, керівний партнер АО "Дексіс Партнерс", каже, що у цьому випадку варто говорити не про "цензуру", а про судове рішення, яке порушує визнані Європейським судом з прав людини стандарти права на свободу вираження поглядів.

Приймаючи це рішення, суд мав взяти до уваги той факт, що Медведчук є публічною особою, тема його ролі в процесі над Стусом широко обговорюється в суспільстві, а думки автора, які були заборонені, ґрунтуються на отриманих фактах і інформації та є внеском у публічну дискусію із цього приводу, – каже Городиський.

Він додає, суд не взяв до уваги можливий "охолоджувальний ефект", який може мати це рішення: в подальшому видавництва можуть враховувати його та уникати публікації видань, які присвячені публічним особам, тим самим піддаючи себе несвідомій «самоцензурі». Адвокат також каже, що в повному судовому рішенні може міститися додаткова аргументація з боку судді, проте з дуже високою вірогідністю на стадії апеляції чи касації або вже у Страсбурзі вони буде визнане незбалансованим та таким, що порушує стандарти свободи слова.

Олег Громов, адвокат ЮФ "GENTLS", пояснив, що згідно зі ст. 278 Цивільного кодексу України, суд може заборонити розповсюдження книги, яка порушує право людини на повагу до честі та гідності до усунення цього порушення, а якщо усунення порушення неможливе, – вилучити тираж книги. Суд обмежився забороною розповсюдження книги та не вилучав її тираж.

А от цензура в Україні заборонена Конституцією. Правда, у ЗУ "Про інформацію" сказано, що ця заборона не поширюється на випадки накладення судом заборони на поширення інформації.

Дарницький суд Києва, встановивши недостовірність інформації про Віктора Медведчука, дійшов висновку, що така інформація порушує його право на повагу до честі та гідності, та постановив заборонити розповсюдження книги до вилучення з неї окремих фрагментів про Медведчука. За логікою суду, після вилучення недостовірної інформації про Медведчука з книги, видавництво матиме право далі продавати книгу в оновленій редакції, – каже Громов.

Він додає, що у видавництва є всі законні підстави для оскарження рішення Дарницького суду в апеляції, адже суд не дотримався вимог ст. 30 ЗУ "Про інформацію" та помилково спростував окремі висловлення, які не є фактичними твердженнями, а викладені у формі питань або з використанням гіпербол або сатири.

Наприклад:

"Чи була можливість у Стуса обрати "менше зло" (аркуш книги 661);

"Навіщо прокурори, якщо є такі безвідмовні адвокати?" (аркуш книги 664);

"Медведчук боявся КГБ чи просто завжди був циніком і аморальним типом?" (аркуш книги 664).

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Чому книгу продають та друкують, незважаючи на заборону

Незважаючи на рішення суду, книгу активно продают, додруковують та розповсюджують у інтернеті та ЗМІ. Адвокати кажуть, Іван Городиський каже, що рішення суду вступить в силу лише через 30 днів, а тому публікація чи розповсюдження книги зараз цілком законне.

В тому разі, якщо рішення буде оскаржене (а воно буде), то протягом усього строку апеляційного розгляду, який може тривати близько півроку вони теж не діятимуть, — пояснив Городиський.

Громов додає, що заборона на розповсюдження книги стосується лише відповідачів – Кіпіані та Видавництва "Vivat", а на інших осіб заборона не розповсюджується.

"Саме тому відповідальності за розповсюдження цієї книги до набуття чинності заборони за рішенням суду не існує. Рішення суду набере чинності після його перегляду Київським апеляційним судом", – резюмує Громов.

Адвокат каже, що заборони судом розповсюдження книг частіше трапляються в зв’язку з порушенням законодавства про авторське право, і рідше через недостовірну інформацію. А от рішення судів про заборону інформації в інших друкованих виданнях, веб-сайтах є доволі розповсюдженою практикою в Україні в контексті позовів про захист честі, гідності та ділової репутації.

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