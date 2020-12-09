Справи Майдану: завершили розслідування про події в Черкасах
Слідчі ДБР за дорученням Офісу генпрокурора завершили досудове розслідування однієї зі справ Майдану. Стосується вона 4 колишніх слідчих одного з міськвідділів Управління МВС у Черкаської області, заступника начальника цього відділення та заступника міжрайонного прокурора Черкащини. Вони переслідували учасників протестів у Черкасах в січні 2014 року.
Деталі досудового розслідування оприлюднив Офіс генпрокурора. Тут додали, що зараз з цими матеріалами ознайомлюються підозрювані. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду.
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У чому підозрюють вищезазначених осіб
- Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.
- Завідомо незаконні затримання та тримання під вартою.
- Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів.
- Службове підроблення.
- Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу.
Що з’ясувало слідство
- Експравоохоронці вчинили протиправні дії щодо 7 осіб.
- Останніх у січні 2014 року безпідставно затримали та притягнули до кримінальної відповідальності.
- Зробили це зловмисники шляхом фальсифікації матеріалів кримінальних проваджень, а також обмеженням їхньої особистої свободи.
- Зокрема, внесли до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Натомість суди їх задовольнили за відсутності достатніх і належних доказів.
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