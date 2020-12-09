Слідчі ДБР за дорученням Офісу генпрокурора завершили досудове розслідування однієї зі справ Майдану. Стосується вона 4 колишніх слідчих одного з міськвідділів Управління МВС у Черкаської області, заступника начальника цього відділення та заступника міжрайонного прокурора Черкащини. Вони переслідували учасників протестів у Черкасах в січні 2014 року.

Деталі досудового розслідування оприлюднив Офіс генпрокурора. Тут додали, що зараз з цими матеріалами ознайомлюються підозрювані. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду. Актуально Крапка буде не скоро, – Венедіктова про справи Майдану У чому підозрюють вищезазначених осіб Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Завідомо незаконні затримання та тримання під вартою.

Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів.

Службове підроблення.

Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу. Що з’ясувало слідство Експравоохоронці вчинили протиправні дії щодо 7 осіб.

Останніх у січні 2014 року безпідставно затримали та притягнули до кримінальної відповідальності.

Зробили це зловмисники шляхом фальсифікації матеріалів кримінальних проваджень, а також обмеженням їхньої особистої свободи.

Зокрема, внесли до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Натомість суди їх задовольнили за відсутності достатніх і належних доказів. Перша кров на Майдані: як починалась Революція Гідності та що змінилося з того часу – читайте в матеріалі.