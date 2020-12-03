У кримінальному провадженні щодо так званих плівок Деркача тривають експертизи. Водночас розслідувана Нацполіцією справа, в якій Джо Байден фігурував в контексті нібито впливу на колишнього генпрокурора Шокіна, закрита.

Справу, відкриту по плівках Деркача, зможуть закрити лише тоді, коли або закінчаться терміни, або слідчі вирішать, що у ній немає складу злочину. Про це в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" розповіла генпрокурор Ірина Венедіктова.

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Згадаймо, коли ми з такою революційною ненавистю на початку літа чули про плівки Байдена – Порошенко. Вважаю, що Офісом генпрокурора дійсно можна пишатися, бо він не втягнув Україну в цей складний трикутник різних взаємин. Ми не зіграли на догоду навіть не президенту Трампу, а тим, хто хотів підіграти президентові Трампу через третє коліно,

– сказала вона.

Відповідаючи на питання про те, чи досі йде розслідування у цьому кримінальному провадженні, Венедіктова сказала, що так. Водночас інша справа, яку розслідувала Нацполіція (ймовірно, йдеться про справу, відкриту за позовом Шокіна – 24 канал), вже закрита.

"Звичайно, слідчі дії тривають, і справа буде закрита тільки тоді, коли або закінчаться терміни, або коли слідчі вирішать, що немає складу злочину", – сказала Венедіктова про справу за плівками Деркача.

Вона також додала, що експертизи у цій справі ще тривають.

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