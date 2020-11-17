Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Віктора Шарія до Мін’юсту. Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність міністерства щодо заборони діяльності "Партії Шарія".

Зрушення у справі заборони "Партії Шарія"

Суд взявся за справу щодо заборони діяльності "Партії Шарія", повідомляє пресслужба ОАСК.

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Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Віктора Шарія до Міністерства юстиції України,

– йдеться у повідомленні.

А також ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження. Тобто сторони про засідання не повідомлятимуть, вони відбуватимуться за наявними у справі матеріалами.

Що відомо про позов

Позивач звернувся до суду з проханням визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту. Мова йде про неприйняття рішення щодо заборони діяльності "Партії Шарія".

У своєму позові Віктор Шарій вимагає зобов’язати відповідача звернутись до суду з позовом про заборону вказаної партії.

Чоловік зазначив, що він не є членом партії, не працює в ній та не входить до складу керівних органів партії. Тому, на його думку, у назві партії не мали б використовувати його прізвище.

Зверніть увагу! Це вже щонайменше друга спроба заборонити "Партію Шарія" через ОАСК. У липні 2020 року адмінсуд повідомляв про інше позовне звернення. Тоді підставою для заборони політсили було порушення закону про декомунізацію.