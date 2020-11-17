У справі про заборону діяльності "Партії Шарія" є зрушення: деталі
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Віктора Шарія до Мін’юсту. Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність міністерства щодо заборони діяльності "Партії Шарія".
Зрушення у справі заборони "Партії Шарія"
Суд взявся за справу щодо заборони діяльності "Партії Шарія", повідомляє пресслужба ОАСК.
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Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Віктора Шарія до Міністерства юстиції України,
– йдеться у повідомленні.
А також ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження. Тобто сторони про засідання не повідомлятимуть, вони відбуватимуться за наявними у справі матеріалами.
Що відомо про позов
Позивач звернувся до суду з проханням визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту. Мова йде про неприйняття рішення щодо заборони діяльності "Партії Шарія".
У своєму позові Віктор Шарій вимагає зобов’язати відповідача звернутись до суду з позовом про заборону вказаної партії.
Чоловік зазначив, що він не є членом партії, не працює в ній та не входить до складу керівних органів партії. Тому, на його думку, у назві партії не мали б використовувати його прізвище.
Що відомо про Анатолія Шарія?Одіозний колишній журналіст і блогер. У 2012 році втік з України до Литви. Пізніше почав вести ютуб-канал на політичну тематику. Шарія називають "кремлівським проєктом – блогером, якого використовують російські господарі". У 2020 році Верховний Суд визнав ці твердження оціночним судженням, яке не може підлягати спростуванню.
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