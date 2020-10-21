Згідно з інформацією політолога Володимира Фесенка, під час дій Зеленського у справах проти Медведчука та його телеканалів, з Москви передали "привіт". У РФ зазначали, що будь-які дії проти політика або його телеканалів дуже погано вплинуть на хід переговорів щодо Донбасу.

Загалом запровадження заходів проти Медведчука могли негативно вплинути на переговори між Україною і Росією. Про це Фесенко розповів в програмі "Що це було" на 24 каналі.

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За словами політолога, у Зеленського вирішили не ризикувати відповідними переговорами. Таке рішення й стало причиною того, що Медведчука досі залишили, зазначив Фесенко.

Довідка. У січні 2020 року Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позачергову перевірку телеканалам ZIK і "112 Україна" за розпалювання ворожнечі. Обидва телеканали належать соратнику Віктора Медведчука.

Люди Медведчука у судовій системі

Також він додав, що Медведчук є професійним юристом, який вміє себе захищати. За словами експерта, саме скандал із книгою "Справа Василя Стуса" продемонстрував те, що у нього є люди в судовій системі.

Ми бачимо перед собою не лише політика, а й людину яка відверто пропагує російські погляди. Це безумовно викликає обурення в людей і створює дуже погані прецеденти,

– наголосив Володимир Фесенко.

За словами політолога, в правовому полі проти Медведчука мало що можна зробити, якщо досі немає результату.

Довідка. 19 жовтня 2020 суд заборонив розповсюдження книги журналіста та історика Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". У суді визнали, що у книзі є фрази, які "порушують його честь та гідність".