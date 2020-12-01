Правоохоронці завершили розслідування справи щодо спроби підкупу антикорупційних органів України. У ній фігурують високі посадовці, які хотіли "оплатити" закриття справи проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Матеріали кримінальної справи відкрили для підозрюваних, щоб вони могли ознайомитись з документами перед судом. Серед них люди, які були у вищому ешелоні влади. Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings) Злочевського. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Кого підозрюють у спробі підкупити слідство?

Серед фігурантів – перший заступник голови ДПС у Києві Микола Ільяшенко, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології Злочевським та екскерівник одного з департаментів ДФС України.

Розслідування стосовно організатора злочину Злочевського виділене в окреме провадження у зв’язку з його розшуком.

Передісторія