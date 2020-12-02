Генпрокуратура скерувала до суду резонансну справу про тортури і зґвалтування у Кагарлицькому відділенні поліції. У злочинах підозрюють 5 поліцейських.

Фігурантів справи підозрюють у катуванні, насильницькому викраденні та зґвалтуванні. Про це 2 грудня повідомили на сайті Офісу Генерального прокурора.

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Зауважимо, 16 листопада скандальну справу завершили розслідувати у Державному бюро розслідувань.

Наразі двоє фігурантів справи – правоохоронці Микола Кузів та Сергій Сулима – перебувають під вартою. Ще одного підозрюваного Ярослава Левандюка відпустили під домашній арешт. Водночас суд не пояснив, чому прийняв таке рішення.

У чому підозрюють поліцейських

За даними слідства, заради розкриття злочинів поліцейські у Кагарлицькому відділку поліції незаконно затримували людей та катували їх.

У січні 2020 троє так званих правоохоронців для отримання визнавальних свідчень возили потерпілих у багажнику, били їх та застосовували струм.

У травні ці ж поліцейські 17 разів вдарили чоловіка руками та ногами, через що той отримав ушкодження легкого та середнього ступенів тяжкості.

Розслідування злочинів поліцейських у Кагарлику розпочалося після того, як вони жорстоко познущалися з 25-річної Нелі Погребецької.

За даними ДБР, жінку, яка перебувала у статусі свідка в одному з кримінальних проваджень, обманом затягнули до відділку.

Там, у службовому кабінеті, її катували: вдягали протигаз, били кийками, стріляли з табельної зброї над головою.

Зверніть увагу! Підозрювані досі не визнають свою вину. Детальніше про перебіг справи щодо знущання у Кагарлику – читайте тут.