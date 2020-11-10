Лише день проіснувало кримінальне провадження щодо зникнення міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Вже 10 листопада поліція закрила справу. Правоохоронці кажуть, що діяли законно.

Провадження розпочали після заяви активіста

Справу про зникнення Кернеса відкрили 9 листопада цілком законно за заявою одного з громадян. Про це повідомила Укрінформу начальниця відділу комунікації Нацполіції на Харківщині Олена Баранник.

До теми Ви ї*анулись там, – у мерії Харкова відреагували на відкриття справи про "зникнення" Кернеса

Справу закрито після спілкування з найближчим оточенням людини і тим, що її місце перебування відомо,

– зазначила Баранник.

Що відомо про так зване зникнення Кернеса:

У Шевченківському відділі поліції Харкова отримали заяву від активіста Артура Газієва.

Після цього слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "безвісти зниклий".

Як відреагували на справу у Харківській міськраді? Спікер Харківської міськради Юрій Сидоренко досить різко відреагував на відкриття кримінального провадження. Він зауважив, що "поліція має важливіші справи" і від себе написав "не офіційно – ви ї*анулись там?". Згодом Сидоренко допис видалив.

Зверніть увагу! Наразі новообраний мер Харкова перебуває в Німеччині. Кернес лікується у "Шаріте" від коронавірусу. У мерії сподіваються, що міський голова повернеться до 20 грудня.