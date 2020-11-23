Голосіївський райсуд Києва закрив справу проти судді КСУ Ігоря Сліденка. Раніше НАЗК звинуватив його у неподанні е-декларації.

Справу нібито закрили через те, що раніше КСУ визнав неконституційною і скасував відповідальність за недостовірне декларування. Суддею-доповідачем у цьому процесі був саме Ігор Сліденко. Про закриття справи проти Сліденка з посиланням на власне джерело у правоохоронних органах пише РБК-Україна.

Раніше Суддя КСУ Сліденко про своє звільнення: заяву написав після тиску з боку Офісу Президента

За інформацією ЗМІ, 23 листопада суд розглянув 2 адмінпротоколи, складені на суддю за несвоєчасну подачу е-декларації.

Закрито справу за обома протоколами через скасування акту, який встановлює відповідальність

– поінформувало джерело.

Раніше сам Сліденко повідомляв, що пропустив 10-денний термін подачі е-декларації про свою зарплату через те, що перебував за кордоном на новорічні свята.

Конфлікт Сліденка з НАЗК: коротко про головне

Під час пресконференції 30 жовтня Сліденко розповів, що у період новорічних свят був у відпустці за кордоном і на роботу вийшов приблизно 8 – 9 січня.

Тоді ж він зміг заповнити спеціальний листок із відомостями про зарплату, що мав зробити раніше. Сліденко пояснив, що відправив усі дані до НАЗК, але там нібито відмовилися їх приймати і не пояснили причини. Потім орган звинуватив його через це у корупції.

28 жовтня Конституційний суд скасував право НАЗК перевіряти декларації і виявляти конфлікт інтересів. Ці повноваження НАЗК суд визнав неконституційними.

Через якийсь час стало відомо, що напередодні цього рішення НАЗК готувалося вручити протоколи про конфлікт інтересів трьом суддям КСУ, серед яких був і Сліденко.

Зверніть увагу! На тій же пресконференції 30 жовтня Сліденко повідомив, що ще 8 жовтня написав заяву на звільнення з КСУ. Мовляв, зробив він це після того, як на нього стали чинити тиск з Офісу Президента. Сліденку нібито телефонували з ОП та "погрожували проблемами".