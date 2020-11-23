Справу проти судді КСУ Сліденка щодо неподання ним декларації закрили, – ЗМІ
Голосіївський райсуд Києва закрив справу проти судді КСУ Ігоря Сліденка. Раніше НАЗК звинуватив його у неподанні е-декларації.
Справу нібито закрили через те, що раніше КСУ визнав неконституційною і скасував відповідальність за недостовірне декларування. Суддею-доповідачем у цьому процесі був саме Ігор Сліденко. Про закриття справи проти Сліденка з посиланням на власне джерело у правоохоронних органах пише РБК-Україна.
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За інформацією ЗМІ, 23 листопада суд розглянув 2 адмінпротоколи, складені на суддю за несвоєчасну подачу е-декларації.
Закрито справу за обома протоколами через скасування акту, який встановлює відповідальність
– поінформувало джерело.
Раніше сам Сліденко повідомляв, що пропустив 10-денний термін подачі е-декларації про свою зарплату через те, що перебував за кордоном на новорічні свята.
Конфлікт Сліденка з НАЗК: коротко про головне
- Під час пресконференції 30 жовтня Сліденко розповів, що у період новорічних свят був у відпустці за кордоном і на роботу вийшов приблизно 8 – 9 січня.
- Тоді ж він зміг заповнити спеціальний листок із відомостями про зарплату, що мав зробити раніше. Сліденко пояснив, що відправив усі дані до НАЗК, але там нібито відмовилися їх приймати і не пояснили причини. Потім орган звинуватив його через це у корупції.
- 28 жовтня Конституційний суд скасував право НАЗК перевіряти декларації і виявляти конфлікт інтересів. Ці повноваження НАЗК суд визнав неконституційними.
- Через якийсь час стало відомо, що напередодні цього рішення НАЗК готувалося вручити протоколи про конфлікт інтересів трьом суддям КСУ, серед яких був і Сліденко.
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