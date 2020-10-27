Вищий антикорупційний суд схвалив рішення про поновлення розслідування схеми постачання вугілля "Роттердам+". Попереднє рішення САП про закриття справи скасовано.

Деталі рішення ВАКС

Відповідну ухвалу суд виніс у вівторок, 27 жовтня. Про це повідомляє пресслужба НАБУ в твітері.

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Антикорупційний суд задовольнив скаргу "Нікопольського заводу феросплавів" та скасував рішення прокурора САП Віталія Пономаренка закрити справу "Роттердам+". Після рішення суду розслідування повинно бути відновлено.

Що кажуть у НАБУ та Центрі протидії корупції

У НАБУ нагадали, що справу "безпідставно закрив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відкинувши зібрані детективами докази".

У Центрі протидії корупції повідомили, що під час засідання ВАКС зачитали протокол відеозапису інтерв’ю "Радіо Свобода" з колишнім головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитром Вовком 2015 року, яке, однак, не опубліковали.

В інтерв’ю Вовк критикував компанію олігарха Рината Ахметова "ДТЕК" за спробу монополізувати ринок і заявляв, що впровадження формули "Роттердам+" вигідне лише їй.

На ще одному відео з того ж інтерв’ю Вовк детально пояснює, чому формула необґрунтована. Він каже. що "ДТЕК" хоче отримати додаткові 8 – 14 мільярдів гривень виключно на обслуговування своїх боргів, а не на підвищення зарплат шахтарів.

Незважаючи на ці висловлювання, пізніше 2015 року Вовк від імені Нацкомісії змінив свою думку і затвердив новий порядок утворення ціни на електроенергію, яка передбачала внесення до неї витрат на перевезення вугілля, яких насправді не існувало.

Зверніть увагу! Судді й прокурори намагалися закрити справу "Роттердам+". Детальніше про це – читайте тут.

Слідчі встановили, що група осіб з приватних теплогенеруючих компаній почали тиснути на керівництво НКРЕКП. Вони вимагали включити до тарифу на електроенергію витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи.

Україна купувала паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, аби забезпечити свою незалежність від окупованих територій.

Детективи НАБУ 8 серпня 2019 року повідомили про підозру шістьом особам, зокрема голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Володимиру Бутовському . За даними слідства, Вовк з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт – так звану формулу "Роттердам+"

. За даними слідства, Вовк з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт – так звану формулу "Роттердам+" Регуляторним актом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на гуртовий ринок електроенергії. У зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії з 1 липня 2020 року формула втратила чинність.

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