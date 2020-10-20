Велика палата Верховного Суду передала до Печерського районного суду Києва справу за позовом родини Суркісів. Брати Ігор та Григорій Суркіси оскаржували рішення НБУ про вилучення 1 мільярда гривень за практикою bail-in у процесі націоналізації "Приватбанку".

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у фейсбуці повідомила, що Офіс генпрокурора "відстояв у Верховному Суді 1 мільярд гривень активів держави у справі АТ КБ "Приватбанк". За її словами, мовиться навіть про більші гроші – адже існують аналогічні позови ще на 28 мільярдів.

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Мовиться про те, що Верховий Суд повернув до Печерського районного суду Києва справу за позовом Суркісів. Позов стосувався мільярда гривень вкладів родини братів Ігоря та Григорія Суркіса, які за міжнародною практикою bail-in перетворили на акції, невдовзі викуплені державою за 1 гривню.

Венедіктова каже, що держава продовжить "боротися за збереження цих коштів в Печерському районному суді".

Інтерфакс-Україна з посиланням на інформоване джерело оприлюднив деталі ситуації:

Верховний Суд 15 липня 2020 року частково задовольнив касаційну скаргу НБУ, Кабінету міністрів і "Приватбанку", підтвердивши законність bail-in.

22 вересня повний текст рішення оприлюднили, а 23 вересня справу передали до Печерського райсуду – за клопотанням представників Суркісів.

До слова, Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній (які у ЗМІ пов'язують з братами Суркісами) до "Приватбанку", у якому мовиться про понад 9 мільярдів гривень. Але 8 вересня Верховний Суд зупинив виконання ухвали.

Про банківську кризу в Україні й справу Суркісів читайте на 24 каналі інтерв'ю голови правління Центру прикладних політичних досліджень Володимира Фесенка.