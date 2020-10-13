Відомий всій країні колишній найманець та учасник придушення масових акцій Вадим Тітушко найближчим часом може постати перед судом у якості звинуваченого у ряді злочинів. Матеріали його справи поліцейські вже скерували до суду, де незабаром розпочнеться розгляд по суті.

Про те, що розлідування проти Вадима Тітушка офіційно завершено, повідомив "Українській правді" заступник департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало. За його словами, мова йде про вчинення підозрюваним тяжких злочинів – розбою та викрадення машини.

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Матеріали справи щодо вчинків чоловіка-мема було скеровано до суду ще у вересні. Якщо суд визнає його винним, Тітушка можуть посадити за ґрати на термін від семи до 12 років.

У чому звинувачують Вадима Тітушка

За даними слідства, підозрюваний скоїв напад на приватний будинок у селі Рожни під Києвом, також Тітушко вчинив ще кілька розбоїв та викрав чужу автівку.

У 2018 році у поліції заявили про оголошення Тітушка у розшук, але він насправді не від кого не переховувався. Як стверджують джерела 24 каналу, увесь час, доки копи розслідували справи, Тітушко жив у власному будинку у Білій Церкві, займався підприємницькою діяльністю та зовсім не намагався тікати від поліції. Ба більше – у 2020 році він власноруч прийшов до суду з обрання запобіжного заходу.

3 вересня 2020 року термін дії домашнього арешту у підозрюваного скінчився. Але правоохоронці досі не змогли добитися призначення нового засідання суду.

Шанований меценат

У серпні цього року Вадима Тітушка призначили віце-президентом Української федерації змішаних єдиноборств у Київській області.

Коли ЗМІ підняли розголос та нагадали про діяльність чоловіка у 2013 році, а також про фігурування у кримінальних справах, його міттєво звільнили.

Як виявилося, відсидівши строк за напад на журналістів, Тітушко працював в охоронній фірмі та тренував дітей рукопашному бою. Згодом, ставши підприємцем, він почав вкладати чималі гроші на розвиток ММА.