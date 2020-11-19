Спроба підірвати суверенітет України: в чому Євросоюз звинуватив Росію
Європейський Союз відреагував на рішення президента Росії Володимира Путіна щодо спрощення визнання "документів". Їх видали у так званих "ДНР" та "ЛНР".
Євросоюз вважає, що це ще одна спроба Кремля підірвати суверенітет та незалежність України. Про це повідомили в офіційній заяві речника Європейської служби зовнішніх справ.
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Що говорять в Євросоюзі
В ЄС закликали Росію виконати свої зобов'язання в рамках "Мінська".
Ми очікуємо, що Росія утримається від дій, які суперечать мінським угодам та перешкоджають повній реінтеграції непідконтрольних українському уряду територій, а замість цього повністю виконає свої зобов'язання в рамках мінських угод,
– зазначили в ЄС.
Повага до незалежності України
У 2019 році випустили інструкцію щодо обробки заяв на отримання візи від жителів ОРДЛО. Вона покликана забезпечити повагу до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Визнання документів ОРДЛО: що відомо
- В Росії 6 листопада оприлюднили указ Володимира Путіна, яким кремлівський лідер намагається легалізувати незаконну видачу російських документів в ОРДЛО.
- Ще 2017 року президент Росії ухвалив рішення, згідно з яким, аби мешканці ОРДЛО могли заїхати на території Росію, вони мали показати прикордонникам українські документи.
- Він скасував цю вимогу. Тепер для в'їзду в РФ достатньо мати тільки "документи" окупаційних адміністрацій "ЛНР" та "ДНР".
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