Європейський Союз відреагував на рішення президента Росії Володимира Путіна щодо спрощення визнання "документів". Їх видали у так званих "ДНР" та "ЛНР".

Євросоюз вважає, що це ще одна спроба Кремля підірвати суверенітет та незалежність України. Про це повідомили в офіційній заяві речника Європейської служби зовнішніх справ.

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Що говорять в Євросоюзі

В ЄС закликали Росію виконати свої зобов'язання в рамках "Мінська".

Ми очікуємо, що Росія утримається від дій, які суперечать мінським угодам та перешкоджають повній реінтеграції непідконтрольних українському уряду територій, а замість цього повністю виконає свої зобов'язання в рамках мінських угод,

– зазначили в ЄС.

Зазначимо! МЗС України висловило протест через "провокативний указ" президента Росії Володимира Путіна.

Повага до незалежності України

У 2019 році випустили інструкцію щодо обробки заяв на отримання візи від жителів ОРДЛО. Вона покликана забезпечити повагу до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Визнання документів ОРДЛО: що відомо