2 грудня російська сторона ініціювала слухання в Радбезі за формулою Арріа. І всі кремлівські канали розтягли по всіх помийках, що вперше в Радбезі виступлять представники "незалежних республік". Але чи дійсно це так?

То чи пустили представників так званих "республік" з трьох букв на засідання Радбезу ООН?

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Формула Арріа – неформальні конфіденційні зустрічі держав-членів Ради Безпеки ООН із залученням третіх осіб (науковців, журналістів, представників громадянського суспільства). Засідання за формулою Арріа ініціюються одним з членів Радбезу (в даному випадку – РФ), який на цих слуханнях і головує.

Втім, ці засідання не належать до заходів Ради безпеки, вони відбуваються в окремому приміщенні, не передбачені Статутом ООН.

Про такі засідання не повідомляється у щоденному Журналі ООН, працівники секретаріата Радбезу участі в таких засіданнях також не беруть (окрім перекладачів та працівника з конференц-обслуговування). Тому, "виступом на Радбезі" виступ представників окупаційних адміністрацій можна назвати хіба з великою натяжкою.

На що ще треба звернути увагу?

Німеччина, Франція, Сполучені Штати, Велика Британія, Естонія та Бельгія бойкотували слухання – так само як і представники України.

Слухання були класичним прикладом російського виразу "тихо сам с собою я веду беседу": постійний представник РФ, що головував на засіданні, розмовляв з підконтрольними РФ самоназваними міністрами невизнаних республік, і їм підспівував український політтехнолог українофобних поглядів, що вважає себе представником "російської України" – який, очевидно, мав би легітимізувати це засідання з української сторони.

Про слухання не написало і не транслювало їх жодне міжнародне новинне агентство, самі лише російські канали в самій РФ, на окупованій території та за кордоном.

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Проте є низка суттєвих моментів, на які варто зважати

Засідання все ж відвідали 17 держав-членів ООН: Нігер, Сент-Вінсент та Гренадіни, традиційні союзники РФ (Узбекистан, Сирія, Венесуела, Білорусь), але також Китай та Індонезія.

Представництво української делегації ТКГ поширює сенсаційну новину, що начебто РФ визнало війну на Донбасі політичним конфліктом між РФ та Україною. Але, як на мене, приводів для радощів мало. Весь свій виступ Постпред РФ наголошував, що РФ не є учасницею Мінських домовленостей, що РФ не є учасницею конфлікту, що російських військ на Донбасі немає, що немає доказів навіть підтримки РФ незаконних збройних угруповань. Так що одна обмовка – якщо це була обмовка – нічого не змінює.

Вся модерація представника РФ було просякнута російськими дезінформаційними меседжами про "Київ не чує народ Донбасса" і класичними наративами російської пропаганди.

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Підсумовуючи, результат цих слухань доволі сприятливий для України: найважливіші для нас партнери та сусіди засвідчили свою відданість принципам міжнародного права, завдяки зусиллям МЗС Україна вийшла з цієї ситуації, напевно, з найкращим можливим результатом. Тим не менш, не варто забувати, що ці слухання таки відбулись, і не вся міжнародна спільнота їх бойкотувала. Маємо ще багато роботи попереду: і політичної, і військової, і дипломатичної, і інформаційної.

Джерело: Facebook