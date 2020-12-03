Спроба Росії легітимізувати в ООН бойовиків: зустріч у форматі Арріa відбулася – реакція Радбезу
Росія 3 грудня з Києвом все ж провела в ООН зустріч "щодо імплементації мінських угод". Відбувалася вона у форматі Арріa, тобто була неформальною. Щоправда, запросив Кремль захід представників бойовиків на Донбасі, аби їх легітимізувати. В Раді безпеки ООН уже на таку ініціативу Кремля відреагували.
Заява представників Радбезу ООН щодо спроби Росії легітимізувати бойовиків
Відповідну спільну заяву зробили Великобританія, США та Естонії. Неофіційний переклад документу у фейсбуці виклав постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.
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Зустріч, яку провела Росія в ООН, була відкритою спробою подати неправдивий і оманливий наратив щодо конфлікту на сході України. Ми рішуче відкидаємо припущення Росії, що вона виступає посередником у внутрішньому конфлікті,
– наголосили представники Радбезу ООН.
За їхніми словами, Росія є активним учасником підготовки, озброєння та очолення збройних формувань на окупованих українських територіях. Більше того, Кремль допомагає бойовикам військовим персоналом і технікою.
Великобританія, США та Естонії додають, що Росія спровокувала та продовжує розпалювати конфлікт, що призвів до приблизно 13 тисяч смертей, жахливих порушень прав людини і погіршення гуманітарної ситуації для цивільного населення.
"Ми повторюємо свою підтримку мінським домовленостям та тверду відданість забезпеченню мирного вирішення конфлікту. Ми вітаємо кроки, зроблені українським урядом, і закликаємо Росію діяти аналогічним чином. Ми будемо продовжувати взаємодіяти з усіма ініціативами ООН, які підтримують конструктивні цілі", – мовиться у заяві.
Що про ініціативу Кремля кажуть у Києві Україна зірвала спробу Росії легітимізувати бойовиків у ООН за формулою Арріа
Коротко про спроби Кремля Росії легітимізувати бойовиків
- 2 грудня Росія провела інтерактивне засідання у межах Радбезу ООН за формулою Арріа.
- Анонсували в Москві захід як "першу в історії участь представників "ЛНР" та "ДНР" у засіданні Ради Безпеки ООН".
- Насправді ж це неформальне засідання без додержання процедури, використання права вето тощо. Проводили його за межами приміщень Радбезу ООН.
- Крім того, західні країни відмовилися від участі у російській ініціативі, а ООН навіть не транслювала подію на офіційних ресурсах.
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