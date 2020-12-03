Росія 3 грудня з Києвом все ж провела в ООН зустріч "щодо імплементації мінських угод". Відбувалася вона у форматі Арріa, тобто була неформальною. Щоправда, запросив Кремль захід представників бойовиків на Донбасі, аби їх легітимізувати. В Раді безпеки ООН уже на таку ініціативу Кремля відреагували.

Заява представників Радбезу ООН щодо спроби Росії легітимізувати бойовиків

Відповідну спільну заяву зробили Великобританія, США та Естонії. Неофіційний переклад документу у фейсбуці виклав постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

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Зустріч, яку провела Росія в ООН, була відкритою спробою подати неправдивий і оманливий наратив щодо конфлікту на сході України. Ми рішуче відкидаємо припущення Росії, що вона виступає посередником у внутрішньому конфлікті,

– наголосили представники Радбезу ООН.

За їхніми словами, Росія є активним учасником підготовки, озброєння та очолення збройних формувань на окупованих українських територіях. Більше того, Кремль допомагає бойовикам військовим персоналом і технікою.

Великобританія, США та Естонії додають, що Росія спровокувала та продовжує розпалювати конфлікт, що призвів до приблизно 13 тисяч смертей, жахливих порушень прав людини і погіршення гуманітарної ситуації для цивільного населення.

"Ми повторюємо свою підтримку мінським домовленостям та тверду відданість забезпеченню мирного вирішення конфлікту. Ми вітаємо кроки, зроблені українським урядом, і закликаємо Росію діяти аналогічним чином. Ми будемо продовжувати взаємодіяти з усіма ініціативами ООН, які підтримують конструктивні цілі", – мовиться у заяві.

Що про ініціативу Кремля кажуть у Києві Україна зірвала спробу Росії легітимізувати бойовиків у ООН за формулою Арріа

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