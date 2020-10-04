Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає спрощене отримання права на проживання в Україні для громадян Білорусі. Це стосується підприємців, зокрема фахівців у сфері інформаційних технологій та членів їхніх сімей.

Документ сприятиме розвитку інвестиційного потенціалу України й залученню ІТ-спеціалістів та інноваторів. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

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У документі зазначено, що уряд планує запровадити пілотний проєкт, який стосується спрощеного оформлення посвідок на тимчасове проживання для відповідних категорій громадян Білорусі. Також необхідно передбачити можливість скорочення до 3 днів строків для отримання таких документів, зокрема, без додаткового виїзду за межі української території.

Кабінет Міністрів має продовжити до 180 днів на рік строк тимчасового перебування на території України громадян Білорусі,

– йдеться в повідомленні.

Згідно з указом, потребує вдосконалення процедура реєстрації білоруських ІТ-спеціалістів як фізосіб-підприємців. Крім того, уряд має забезпечити безперебійне функціонування єдиного інформаційного порталу та телефонів гарячої лінії для надання консультацій громадянам Білорусі, які іммігрують в Україну.

Що відбувається в Білорусі: коротко