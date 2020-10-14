Україна та Велика Британія працюють над пом’якшенням візового режиму. Країни спільно шукають взаємні шляхи розв’язання цього питання.

На це знадобиться якийсь час. Про це розповів посол України у Великій Британії та колишній глава МЗС Вадим Пристайко у коментарі "Укрінформу".

Раніше Велика Британія – найпалкіша прихильниця України, – Джонсон

Між нами існує порозуміння й ми шукаємо кращі шляхи вирішення. На це знадобиться час, цей процес завжди був складним, однак ми рухаємося уперед,

– зауважив дипломат.

Пристайко уточнив, що незабаром до України приїде спеціальна комісія з Великої Британії. Вона вивчить та оцінить роботу системи видачі біометричних паспортів і якість співпраці між державними відомствами.

Довідка: Вадим Пристайко працює на посаді посла України в Великій Британії від 20 липня. До цього він обіймав посаду віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, а ще раніше, в уряді Гончарука, був главою МЗС України.

"Сподіваюся, що врешті-решт співпраця між міністерствами внутрішніх справ та правоохоронними органами України та Британії дозволить полегшити візовий режим для українців", – додав посол.

Про що країни домовились наразі

Україна просить Об’єднане Королівство запровадити окремі правила для різних категорій подавачів на візи.

Так, у Києві хочуть полегшивши для початку отримання дозволів на в’їзд журналістам, підприємцям, студентам тощо.

Пристайко наголосив, що перше, чого б він хотів, аби процес був запущений, – це дотримання правил, обмеження періоду очікування на отримання візи з боку Великої Британії. Тобто, аби у разі ухвалення рішення, що хтось може приїхати, він дійсно міг потрапити до країни.

Зауважимо, що минулого тижня президент Зеленський очолив українську делегацію, яка кілька днів перебувала у Великій Британії. Під час візиту глава держави підписав низку важливих угод в Лондоні, а також поспілкувався з прем’єром країни Борисом Джонсоном. Останній запевнив Зеленського в повній підтримці України.