Велика Британія може полегшити візовий режим для українців: деталі
Україна та Велика Британія працюють над пом’якшенням візового режиму. Країни спільно шукають взаємні шляхи розв’язання цього питання.
На це знадобиться якийсь час. Про це розповів посол України у Великій Британії та колишній глава МЗС Вадим Пристайко у коментарі "Укрінформу".
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Між нами існує порозуміння й ми шукаємо кращі шляхи вирішення. На це знадобиться час, цей процес завжди був складним, однак ми рухаємося уперед,
– зауважив дипломат.
Пристайко уточнив, що незабаром до України приїде спеціальна комісія з Великої Британії. Вона вивчить та оцінить роботу системи видачі біометричних паспортів і якість співпраці між державними відомствами.
"Сподіваюся, що врешті-решт співпраця між міністерствами внутрішніх справ та правоохоронними органами України та Британії дозволить полегшити візовий режим для українців", – додав посол.
Про що країни домовились наразі
- Україна просить Об’єднане Королівство запровадити окремі правила для різних категорій подавачів на візи.
- Так, у Києві хочуть полегшивши для початку отримання дозволів на в’їзд журналістам, підприємцям, студентам тощо.
- Пристайко наголосив, що перше, чого б він хотів, аби процес був запущений, – це дотримання правил, обмеження періоду очікування на отримання візи з боку Великої Британії. Тобто, аби у разі ухвалення рішення, що хтось може приїхати, він дійсно міг потрапити до країни.
Зауважимо, що минулого тижня президент Зеленський очолив українську делегацію, яка кілька днів перебувала у Великій Британії. Під час візиту глава держави підписав низку важливих угод в Лондоні, а також поспілкувався з прем’єром країни Борисом Джонсоном. Останній запевнив Зеленського в повній підтримці України.