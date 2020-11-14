В Укравтодорі відреагували на критику ексрадника глави ОП Ігоря Уманського щодо розтрати грошей з коронавірусного фонду. В агентстві стверджують, що спростували "складну математику" ексміністра фінансів.

Зокрема, в державному агентстві автомобільних доріг зачепили теми розтрати грошей із COVID-фонду, "відкати" та співпрацю з МВФ. Про це повідомили на сторінці Укравтодору у фейсбуці.

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Що кажуть в Укравтодорі

В агентстві стверджують, що специфіка дорожніх тендерів відрізняється від закупівлі інших послуг. Тобто 70 – 80% вартості тендеру становлять матеріали, ще 5 % – фонд оплати праці. В Укравтодорі переконують, що виконати послуги та забрати звідти навіть 20% неможливо.

Таким чином, зауважили в агентстві, маніпуляція про 40% чи навіть 100% "відкатів" могла спрацювати на початку дорожнього сезону, коли тільки відбувались закупівлі, але не тоді, коли на фініші виконання плану на майже 4 тисячі кілометрів державних доріг.

Про гроші з COVID-фонду

Як наголосили в агентстві, спрямування 35 мільярдів гривень на дорожнє будівництво запланували ще січня 2020 року. Гроші хотіли отримати від Нафтогазу, що виграв їх у Стокгольмському суді в Газпрому.

Однак згодом вирішили використали гроші спецфонду. Тож Укравтодор зміг отримати гроші на оновлення доріг, як це і планували на початку року, однак не напряму від Нафтогазу.

В агентстві впевнені, що коронакриза охоплює усі сфери життя, та має наслідки не тільки для громадського здоров’я, але і для економіки.

Спрямування коштів на оновлення доріг є одним зі способів протидії наслідкам коронакризи.

– йдеться у дописі.

Щодо звинувачення у витраті грошей онкохворих, в агентстві переконують, що Укравтодор підтримав ініціативу депутатів, які запропонували спрямувати ці гроші не на дороги, а на обладнання у "Охматдиті".

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Про співпрацю з МВФ

У дописі зауважили, що Укравтодор не відмовлявся від аудиту щодо співпраці із МВФ. За словами представників агентства, держаудитори цьогоріч проводять рекордну кількість перевірок закупівель, зокрема, близько 260 процедур.

Також в Укравтодорі запросили Уманського проінспектувати 4 тисячі кілометрів вже оновлених доріг.

Спростовуємо "складну математику" двічі ексміністра фінансів,

– написали у фото до допису.

Що говорив Уманський

Уманський звинуватив владу у розтраті грошей з коронавірусного фонду. Політик переконував, що з початку "Великого будівництва" змінили вимоги вимогах до тендерної документації так, аби за дивним "збігом обставин" їм відповідали тільки 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "із дисконтом 30 – 40%".

Зверніть увагу! Напередодні Уманський голосно заявив про свою відставку з посади радника глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Політик вже подав заяву на звільнення.