Київський апеляційний суд в інтересах Портнова зобов'язав Віталія Шабуніна спростувати інформацію, оприлюднену офіційним органом.

"14 червня 2019 року на вебсайті 24 каналу був оприлюднений сюжет програми "Право на гідність", що також демонструвався в ефірі цього каналу. В цій програмі мною, Віталієм Вікторовичем Шабуніним, було повідомлено недостовірну інформацію відносно Портнова Андрія Володимировича, а саме про те, що щодо нього існувало кримінальне провадження про незаконне збагачення", – сказав Віталій Шабунін.

Також додав: "На мою думку, таке рішення суду, якнайкраще ілюструє огидний стан судової системи України! Системи, створеної в тому числі заступником Голови адміністрації Януковича – Портновим".

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