Спростування недостовірної інформації стосовно Ємельянової С.Г.

№ справи: 759/16615/18

№ апеляційного провадження: 22-ц/824/7739/2019

Головуючий у суді першої інстанції: Миколаєць І.Ю.

Доповідач у суді апеляційної інстанції: Немировська О.В.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2020 року Київський апеляційний суд у складі колегії суддів:

головуючого - Немировської О.В.

суддів - Чобіток А.О., Ящук Т.І.

при секретарі - Шепель К.В., Зиль Т.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Ємельянової Світлани Геннадіївни до Приватного акціонерного товариства «Телерадіокомпанія «Люкс», Гнапа Дмитра Володимировича про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання інформації недостовірною та її спростування,

за апеляційною скаргою представника Ємельянової Світлани Геннадіївни - Дорошенка Дениса Петровича на рішення Святошинського районного суду м.Києва від 19 лютого 2020 року,

постановив:

апеляційну скаргу представника Ємельянової Світлани Геннадіївни - Дорошенка Дениса Петровича залишити задовольнити частково.

Рішення Святошинського районного суду м.Києва від 19 лютого 2020 року скасувати та ухвалити по справі нове судове рішення.

Позов Ємельянової Світлани Геннадіївни задовольнити частково.

Визнати недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію інформацію, поширену 20 жовтня 2018 року в мережі Інтернет на веб-сайті Телеканалу новин «24» (https://24tv.ua) у розділі «Новини»:

- у публікації під назвою «Ємельянов тісно пов'язаний з донецькими сепаратистами, - Гнап» за посиланням https://24tv.ua/yemelyanov_tisno_povyazaniy_z_donetskimi_separatistami__gnap_n1050425, а саме: «Нагадаю, що дружина судді - Світлана, в минулому депутат Донецької міської ради, голосувала разом з іншими обранцями навесні 2014 року за проведення в місті Донецьку сепаратистського референдуму»;

- у відеозапису випуску передачі «Право на владу з Дмитром Гнапом» під назвою «Подробиці безкарної кар’єри Ємельянова - творця «донецького правосуддя» за посиланням: https://24tv.ua/yemelyanov_tisno_povyazaniy_z_donetskimi_separatistami__gnap_n1050425 на 5 хв. 10 сек. «... дружина судді - Світлана, в минулому депутат Донецької міської ради, голосувала разом з іншими обранцями навесні 2014 року за проведення в місті Донецьку сепаратистського референдуму».

Зобов'язати Приватне акціонерне товариство «Телерадіокомпанія «Люкс» та Гнапа Дмитра Володимировича спростувати не пізніше 10 календарних днів з моменту набрання рішенням суду у цій справі законної сили недостовірну інформацію у спосіб, аналогічний до способу її поширення, а саме шляхом розміщення на веб-сайті Телеканалу новин «24» у розділі «Новини» повідомлення про спростування із заголовком: «Спростування недостовірної інформації стосовно Ємельянової С.Г.» із викладенням вступної та резолютивної частин рішення суду у цій справі.

Зобов'язати Приватне акціонерне товариство «Телерадіокомпанія «Люкс» вилучити з публікації під назвою «Ємельянов тісно пов'язаний з донецькими сепаратистами, - Гнап» розміщеної 20 жовтня 2018 року в мережі Інтернет не веб-сайті Телеканалу новин «24» за посиланням https://24tv.ua/yemelyanov_tisno_povyazaniy_z_donetskimi_separatistami__gnap_n1050425 , інформацію: «Нагадаю, що дружина судді - Світлана, в минулому депутат Донецької міської ради, голосувала разом з іншими обранцями навесні 2014 року за проведення в місті Донецьку сепаратистського референдуму».

Зобов'язати Приватне акціонерне товариство «Телерадіокомпанія «Люкс» вилучити з відеозапису випуску передачі «Право на владу з Дмитром Гнапом» розміщеного 20.10.2018 в мережі Інтернет на веб-сайті під назвою «Подробиці безкарної кар’єри Ємельянова – творця «донецького правосуддя» за посиланням: https://24tv.ua/yemelyanov_tisno_povyazaniy_z_donetskimi_separatistami__gnap_n1050425 інформацію на 5 хв. 10 сек. «... дружина судді – Світлана, в минулому депутат Донецької міської ради, голосувала разом з іншими обранцями навесні 2014 року за проведення в місті Донецьку сепаратистського референдуму».

В задоволенні іншої частини позовних вимог відмовити.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Телерадіокомпанія Люкс» на користь Ємельянової Світлани Геннадіївни судовий збір в сумі 4 405 грн.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена у касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів.

Повний текст постанови виготовлено 04 грудня 2020 року.