Американський гіперкар SSC Tuatara побив рекорд швидкості Bugatti та Koenigsegg. Купе має 1750 кінських сил та здатне розганятися до 502 кілометрів на годину.

Рекорд встановили на шматку закритого шосе в штаті Невада. Детальніше про потужного звіра – у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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На цій дорозі американський гіперкар SSC Tuatara показав вищу середню швидкість, ніж Bugatti та Koenigsegg, але цифру поки опрацьовують.



SSC Tuatara / Фото Getty Images

Відомо лише, що купе здатне розганятися до 502 кілометрів на годину. Tuatara оснащується 5,9-літровим мотором V8 з подвійним турбонаддувом.



Авто має 1750 кінських сил / Фото Getty Images

Потужний двигун забезпечує віддачу у 1750 кінських сил. На них припадає лише 1247 кілограмів власної маси. До того ж коефіцієнт опору повітрю становить лише 0,279.

Дивіться відео: як розганяється SSC Tuatara

Попередні рекорди

Станом на сьогодні, офіційним рекордом швидкості є цифра 446,97 кілометрів на годину. ЇЇ встановило шведське купе Koenigsegg Agera RS у 2017 році. Хоча насправді скандинавському авто вдалося розігнатись до 457,94 кілометра на годину в одному з заїздів. Але враховується середній результат з двох заїздів в одному і протилежному напрямку.



Koenigsegg Agera RS / Фото auto.vercity

Цікаво, що був іще один рекорд – 490 кілометрів на годину. Його встановив французький Bugatti Chiron Super Sport в 2019 році на німецькій трасі. Але цю цифру офіційно не підтверджено, тому немає підстави вважати Bugatti найшвидшим серійним авто у світі.

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