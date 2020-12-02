Американський гіперкар SSC Tuatara побив рекорд швидкості Bugatti та Koenigsegg: потужні фото
Американський гіперкар SSC Tuatara побив рекорд швидкості Bugatti та Koenigsegg. Купе має 1750 кінських сил та здатне розганятися до 502 кілометрів на годину.
Рекорд встановили на шматку закритого шосе в штаті Невада. Детальніше про потужного звіра – у програмі "Авто24" на 24 каналі.
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На цій дорозі американський гіперкар SSC Tuatara показав вищу середню швидкість, ніж Bugatti та Koenigsegg, але цифру поки опрацьовують.
SSC Tuatara / Фото Getty Images
Авто має 1750 кінських сил / Фото Getty Images
Потужний двигун забезпечує віддачу у 1750 кінських сил. На них припадає лише 1247 кілограмів власної маси. До того ж коефіцієнт опору повітрю становить лише 0,279.
Дивіться відео: як розганяється SSC Tuatara
Попередні рекорди
Станом на сьогодні, офіційним рекордом швидкості є цифра 446,97 кілометрів на годину. ЇЇ встановило шведське купе Koenigsegg Agera RS у 2017 році. Хоча насправді скандинавському авто вдалося розігнатись до 457,94 кілометра на годину в одному з заїздів. Але враховується середній результат з двох заїздів в одному і протилежному напрямку.
Koenigsegg Agera RS / Фото auto.vercity
Цікаво, що був іще один рекорд – 490 кілометрів на годину. Його встановив французький Bugatti Chiron Super Sport в 2019 році на німецькій трасі. Але цю цифру офіційно не підтверджено, тому немає підстави вважати Bugatti найшвидшим серійним авто у світі.
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