В американському штаті Небраска ввечері 21 листопада сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь по відвідувачах ресторану.

Внаслідок стрілянини 2 людей загинули від отриманих травм. Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що поліцейські спочатку отримали виклик про вибухівку у вантажівці на стоянці ресторану, а одразу після цього інформацію про стрілянину. Бомби у вантажівці, що горіла, так і не було виявлено.

За словами місцевої поліції, підозрюваного вже затримали. Він перебуває під вартою на час розслідування. Наразі мотиви зловмисника невідомі.

Що відомо про постраждалих

Унаслідок стрілянини в ресторані у місті Бельвю, штат Небраска, загинуло 2 людей, ще 2 отримали поранення.

Штат Небраска, де сталася стрілянина: карта