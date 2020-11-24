Білка з'їла несвіжу грушу, сп'яніла і стала зіркою мережі: кумедне відео
У США жителька Міннесоти пригостила білку грушами, які довго зберігалися у холодильнику. У результаті тварина сп'яніла і почала втрачати рівновагу. Жінка зняла кумедну поведінку рудої на камеру і та вмить стала зіркою мережі.
Американська білка, яка прийшла підживитись залишеними для неї людьми ласощами, стала справжньою зіркою мережі, повідомляє Daily Mail.
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Усе почалося з того, що жителька штату Міннесота Кетлін Морлок вирішила пригостити лісову красуню грушами, які вже довго зберігалися у холодильнику. Жінка не врахувала, що фрукти могли вже зіпсуватися та забродити.
У результаті білка, смачно поласувавши гостинцями, сп'яніла. Її очі затуманилися, тварина почала втрачати рівновагу, завалюючись назад.
Кетлін Морлок зафіксувала дивну поведінку рудої на камеру. А тоді виклала відео у мережу. За добу воно зібрало майже 2 мільйони переглядів.
Жінка дуже переживала за тварину. Згодом замість груш вона дала їй кукурудзу та насіння. Вже наступного ранку тварина почала повертатися до нормального стану.
Білка сп'яніла від несвіжих груш: дивіться відео
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