У США жителька Міннесоти пригостила білку грушами, які довго зберігалися у холодильнику. У результаті тварина сп'яніла і почала втрачати рівновагу. Жінка зняла кумедну поведінку рудої на камеру і та вмить стала зіркою мережі.

Американська білка, яка прийшла підживитись залишеними для неї людьми ласощами, стала справжньою зіркою мережі, повідомляє Daily Mail.

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Усе почалося з того, що жителька штату Міннесота Кетлін Морлок вирішила пригостити лісову красуню грушами, які вже довго зберігалися у холодильнику. Жінка не врахувала, що фрукти могли вже зіпсуватися та забродити.

У результаті білка, смачно поласувавши гостинцями, сп'яніла. Її очі затуманилися, тварина почала втрачати рівновагу, завалюючись назад.

Кетлін Морлок зафіксувала дивну поведінку рудої на камеру. А тоді виклала відео у мережу. За добу воно зібрало майже 2 мільйони переглядів.

Жінка дуже переживала за тварину. Згодом замість груш вона дала їй кукурудзу та насіння. Вже наступного ранку тварина почала повертатися до нормального стану.

Білка сп'яніла від несвіжих груш: дивіться відео