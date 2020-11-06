Кандидати у президенти США Дональд Трамп та Джозеф Байден змагаються не стратегіями і програмами, які представляють. У них триває боротьба особистостей. Трамп у цій "війні" точно не збирається здаватись.

Він готовий йти до кінця та не погодитись з результатами, якщо виграє Байден. Таку думку висловив в ефірі 24 каналу політолог Тарас Семенюк.

Зверніть увагу Трамп хоче розпочати другий термін достроково, без перемоги на виборах, – ЗМІ

"Я б сказав, що відбувається битва не на життя, а на смерть. Дійсно, це боротьба особистостей, а не стратегій і програмних цілей, з якими ідуть кандидати. Це боротьба емоцій, комунікаційних наративів, які покликані з одного боку наростити підтримку навіть після виборів", – сказав Семенюк.

Він наголосив, що саме ця підтримка, на переконання кандидатів, має дати поштовх до протестів. За словами політолога, Трамп не просто так себе оголосив переможцем на цих виборах, це має підґрунтя.

Він заявив, що переміг усю систему. Все те, що буде відбуватись проти його волі – він буде конвертувати, що це зрада. Ще задовго до виборів він це готував,

– запевнив Семенюк.

З перемогою Байдена історія не закінчиться, – політолог

Як ствердив Семенюк, все полягає в тому, хто швидше набере 270 голосів. Якщо Байден першим дійде до цієї позначки, то переможе на основі поданих вже результатів. Однак на цьому історія не закінчиться.

"Будуть позови до Верховного Суду, або до судів окремих штатів. Це його натура – не здаватись, його стихія. Поведінка Трампа є цілком логічною і передбаченою", – сказав політолог.

До теми Трамп вимагає зупинити підрахунок голосів на президентських виборах у США

Перемога кого з кандидатів є кращою для України

Семенюк наголосив, що Україна не повинна хвилюватись за те, хто ж переможе. "Наша скупа співпраця з США відбувається умовно в деяких економічних варіантах, безпековій сфері, громадській сфері", – пояснив він.

Водночас Семенюк пояснив, що для України значно важливішою є потужна інституційна комунікація. Однак все залежить від цілей, які ставить Україна. "Що ми можемо американцям запропонувати, щоб вони інвестували в Україну – це нас має хвилювати. Те, що відбувається зараз – це на рівні інституцій, а сам президент не впливає на краще чи гірше ставлення до України", – підсумував експерт.

Вибори президента США: коротко