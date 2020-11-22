Сполучені Штати Америки 22 листопада офіційно вийшли з Договору про відкрите небо. У Вашингтоні наголосили, що сталося це через невиконання Росією своїх зобов'язань у межах договору.

Влада США наголосила, що завдяки виходу з договору Америка стає ще більш безпечною. Про це повідомив державний секретар США Майк Помпео у твіттері.

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Позиція США

Як зазначив Майк Помпео, Штати ухвалили рішення саме через дії Росія, яка порушує положення угоди.

Завдяки цьому (виходу з договору – 24 канал) Америка стає ще більш безпечною, адже Росія як і раніше не виконує свої зобов'язання,

– заявив Помпео.

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп ще 21 листопада оголосив про вихід з Договору про відкрите небо. Трамп заявив, що Росія не дотримується цього договору.

Раніше речник Пентагону Джонатан Хоффман розповів, що з 2017 року США заявляли про численні порушення Росією угоди. Це стосувалося:

зменшення радіусу польотів над Калінінградом до 500 кілометрів, що впливає на прозорість у воєнізованому регіоні;

обмеження польотів у 10-кілометровій зоні на кордоні Грузії та Росії.

Що відомо про Договір про відкрите небо? Це багатостороння угода, яка дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів. Договір уклали 24 березня 1992 року у столиці Фінляндії представники 23 держав-членів ОБСЄ. Серед підписантів були США та Росія.

Які наслідки може мати вихід США з договору

Після підписання документу про вихід США з Договору про відкрите небо Росія та інші учасники не зможуть здійснювати обльоти територій один одного. В Америці переконані, що це позитивно позначиться на безпеці країни.

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