Американець Фред Ешельман пожертвував 2,5 мільйона доларів на пошук порушень на виборах президента протрампівській компанії True the Vote. Однак фальсифікацій так і не знайшли, тому чоловік вимагає повернути йому гроші.

Чоловік двічі пожертвував гроші

Американець зробив 2 благодійні перекази організації. Через 2 дні після виборів він переказав 2 мільйони доларів та ще 500 тисяч через тиждень після дня голосування. Про це повідомляє Insider.

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Вже тоді американські ЗМІ прогнозували перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. Однак чинний президент США Дональд Трамп переконував у фальсифікаціях та порушеннях під час голосування.

Наразі інвестор судиться з True the Vote, аби повернути хоча б перший переказ – 2 мільйони доларів.

True the Vote не звітувала про використані гроші

За словами Ешельмана, він "регулярно і неодноразово" просив оновлювати інформацію про те, як організація використовує його гроші. Крім того, він вимагав, аби True the Vote звітували про конкретні результати розслідувань та судових процесів.

Організація мала подати позови у штатах, де була невелика різниця голосів між кандидатами, збирати скарги очевидців, а також провести аналіз документів для виявлення порушень. Однак 17 листопада True the Vote відкликала позови у низці штатів.

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Американець стверджує, що він постійно отримував "туманну реакцію з порожніми обіцянками про подальші дії, які так ніколи і не відбувалися".

Компанія хотіла домовитися з американцем

Чоловік розповів, що протрампівська компанія пробувала домовитись з ним і пропонувала повернути 1 мільйон доларів, аби той не подавав позов до суду.

Тепер Ешельман звинувачує True the Vote у порушенні умов договору та зловживанні чужим майном.

Водночас президентка та засновниця організації Кетрін Енгельбрехт заявила, що домовленості не виконали через "перешкоди на шляху просування аргументів та обмеження у часі".

Зверніть увагу! Після своєї поразки на виборах президента Трамп заявив про масові фальсифікації та подав низку судових позовів. Однак суд вже скасував частину з них. Детальніше про вибори у США – читайте тут.



Результати виборів у США / Інфографіка 24 каналу