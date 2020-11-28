У США чоловік віддав 2,5 мільйона на пошук порушень на виборах: спонсор вимагає гроші назад
Американець Фред Ешельман пожертвував 2,5 мільйона доларів на пошук порушень на виборах президента протрампівській компанії True the Vote. Однак фальсифікацій так і не знайшли, тому чоловік вимагає повернути йому гроші.
Чоловік двічі пожертвував гроші
Американець зробив 2 благодійні перекази організації. Через 2 дні після виборів він переказав 2 мільйони доларів та ще 500 тисяч через тиждень після дня голосування. Про це повідомляє Insider.
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Вже тоді американські ЗМІ прогнозували перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. Однак чинний президент США Дональд Трамп переконував у фальсифікаціях та порушеннях під час голосування.
Наразі інвестор судиться з True the Vote, аби повернути хоча б перший переказ – 2 мільйони доларів.
True the Vote не звітувала про використані гроші
За словами Ешельмана, він "регулярно і неодноразово" просив оновлювати інформацію про те, як організація використовує його гроші. Крім того, він вимагав, аби True the Vote звітували про конкретні результати розслідувань та судових процесів.
Організація мала подати позови у штатах, де була невелика різниця голосів між кандидатами, збирати скарги очевидців, а також провести аналіз документів для виявлення порушень. Однак 17 листопада True the Vote відкликала позови у низці штатів.
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Американець стверджує, що він постійно отримував "туманну реакцію з порожніми обіцянками про подальші дії, які так ніколи і не відбувалися".
Компанія хотіла домовитися з американцем
Чоловік розповів, що протрампівська компанія пробувала домовитись з ним і пропонувала повернути 1 мільйон доларів, аби той не подавав позов до суду.
Тепер Ешельман звинувачує True the Vote у порушенні умов договору та зловживанні чужим майном.
Водночас президентка та засновниця організації Кетрін Енгельбрехт заявила, що домовленості не виконали через "перешкоди на шляху просування аргументів та обмеження у часі".
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