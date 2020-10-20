20-річна Тайша Бошамп нібито померла 23 серпня у передмісті Детройта. Працівник похоронного бюро побачив, що дівчина дихає і подзвонив у лікарню. Тайшу госпіталізували у важкому стані. Однак через 8 місяців, 20 жовтня, через пошкодження мозку дівчина померла насправді.

Що відомо про Тайшу Бомаш

Тайша від народження мала дитячий церебральний параліч та декілька інших медичних проблем. 23 серпня у неї почалися проблеми з диханням. Її родичі викликали медиків. Про це повідомляє The New York Times.

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На виклик приїхали четверо фельдшерів. Вони намагалися реанімувати Тайшу, однак та не подавала жодних ознак життя. Медики зателефонували лікарю з відділення невідкладної допомоги і той телефоном констатував смерть.

Згодом дівчину відвезли до похоронного бюро. Там те, що Тайша відкриває очі та дихає, помітив працівник. Лише після цього її важкому стані госпіталізували у лікарню та під'єднали до апарату ШВЛ.

Що відомо про справжню смерть Тайші

За словами адвоката Бошампів, дівчина померла 20 жовтня через пошкодження мозку, яке трапляється, якщо мозок позбавлений кисню. Тайша перебувала без додаткового кисню чотири години, перш ніж її доставили до лікарні.

Нашу улюблену Тайшу вдруге оголошують мертвою, але цього разу вона не повернеться,

– заявила родина Бошампів.

Зауважимо, сім'я подала судовий позов на 50 мільйонів доларів проти міста Саутфілд та чотирьох фельдшерів пожежної частини Саутфілда, які приїхали на виклик.

Мер міста Кенсон Сівер заявив, що співчуває родині, але коментувати позов не буде, бо наразі ведеться розслідування. Водночас у пожежній частині сказали, що фельдшери дотримувалися усіх правил під час роботи. Попри це їхні ліцензії анулювали, а самих медиків відправили у відпустки.

Начальник пожежної частини припустив, що Тайша ожила нібито через "синдром Лазаря" – ефект, коли людина повертається до життя без сторонньої допомоги після того, як її не вдалося реанімувати.



20-річна Тайша Бошамп із США, у якої двічі констатували смерть / Фото The New York Times