Сполучені Штати готові до співпраці над створенням ініційованої Україною Кримської платформи. Майданчик має стати головним для дискусій стосовно поточних проблем півострова та перемовин щодо шляхів його повернення.

Про готовність США допомогти повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час зустрічі з першим заступником міністра закордонних справ Еміне Джапаровою, повідомляє пресслужба українського МЗС.

Тим часом Росія провела в окупованому Криму військові навчання: відома причина

Еміне Джапарова детально поінформувала співрозмовницю про бачення української сторони стосовно основних елементів та наповнення Кримської платформи, головною метою якої має стати консолідація політики невизнання міжнародним співтовариством окупації Криму,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом Квін висловила готовність співпрацювати з Україною. Вона наголосила, що позиція США, закріплена у Декларації щодо Криму, яка була оприлюднена Державним секретарем Майком Помпео, залишається твердою та незмінною – Крим є частиною України і США ніколи не визнають спроби Росії його анексувати.

Джапарова висловила подяку за послідовну підтримку України з боку США в рамках міжнародних організацій. Також заступниця глави МЗС наголосила на важливості ухвалення оновлених та суттєво посилених резолюцій "Проблема мілітаризація Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів" та "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".

Вони найближчим часом будуть винесені Україною на розгляд Генеральної Асамблеї ООН.

Зверніть увагу! Наприкінці вересня МЗС України заявило про плани проведення в Києві Кримського саміту, який має стати найвищим рівнем міжнародного охоплення ініціативи "Кримська платформа".



До цього, президент Зеленський представив в ООН концепцію міжнародної Кримської платформи та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму.